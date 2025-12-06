頭痛、胸悶、腹痛…自律神經失調 中醫調理身心平衡

我的頻道

記者沈能元
避免自律神經失調，運動是簡單又方便的減壓方法，可以放鬆緊張的心情，為壓力找到出口。（本報資料照片）
避免自律神經失調，運動是簡單又方便的減壓方法，可以放鬆緊張的心情，為壓力找到出口。（本報資料照片）

現代人生活、工作壓力大，一旦出現頭痛、胸悶、腹痛等不適症狀時，常是自律神經失調引起。中醫師表示，引發自律神經失調的原因，與長期情緒失調、工作壓力大、生活型態改變有關。尤其壓力的特性、大小、種類會造成自律神經失調，情緒則會影響人體的調控機能。

自律神經包括交感及副交感神經，台灣中醫師吳宛容說，這兩種神經同時作用在眼睛、肌肉、唾液腺、心、肺、胃、大小腸、肝、腎、膀胱，以及其他血管、平滑肌等器官，讓身體不用思考就可以維護生理機能。

「自律神經失調不是一種病，而是一系列症狀，不同的人會有不同的表現。」吳宛容指出，有些人覺得頭痛，有些人覺得心悸、胸悶，有些人出現惡心、腹痛、腹瀉、便祕等腸胃症狀，有些人則是有全身倦怠、頭昏眼花、眼睛乾澀易流眼淚等症狀。每個人症狀不同，取決於每個人的體質、承受壓力的能力、生活習慣、人生觀、嗜好等。

壓力是造成自律神經失調的重大原因之一，吳宛容表示，人體有調節與穩定內分泌與新陳代謝系統的功能，當情緒影響人體的調控機能，就會導致五臟陰陽失衡而產生問題。

長期壓力太大 肝鬱化火

吳宛容指出，若自律神經過於興奮，會出現類似中醫「陰虛陽亢」症狀，包含燥、熱等臨床表現。壓力大易使人情緒失控，久了「肝鬱化火」，如果有慢性疾病折磨，精神情緒易失調，若有人與人之間長久矛盾未解開，長期抑鬱發怒，形成強迫症等，都會使五臟陰陽失衡。

打開心結 肝氣跟著疏通

自律神經紊亂造成不同的症狀，吳宛容表示，中醫治療除了藥物之外，治病必求治本，需瞭解心理癥結所在，給予正確疏導建議，「想開了，心結打開了，其實肝氣也疏通了」。

若自律神經功能低下則產生類似「氣虛」症狀，進一步低下至寒象出現則是「陽虛」；若是神經、內分泌、免疫等系統失調，所表現的症狀即類似「濕」或「痰」證。吳宛容說，若自律神經失調，可透過中醫調理身體，讓體內氣血、體液重新分布，並且應適當抒發壓力，對於調整自律神經失調有相當效果。

吳宛容強調，很多壓力是來自時間不夠用的壓迫感，經常會有一堆工作都擠在同個時段內要完成，想要妥善解決就得做好時間管理，按照輕重緩急來分配工作順序，壓力就會減小。

