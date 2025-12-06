晚吃早餐可能危害健康 這些人更容易延後用餐時間

研究顯示，晚吃或完全不吃早餐對心理健康有不良影響。(圖／123RF)

「早餐是一天中最重要的一餐」，這句話或許真的科學依據。有研究指出，早餐與其他餐點的時間點，可能與年長者的健康及死亡風險密切相關。

研究團隊對近3000名年齡42至94歲的成年人進行長達22年的追蹤，記錄其用餐時間、生活習慣、基因資料與健康狀況。結果發現：

．隨著年齡增長，參與者普遍把三餐時間往後推。

．每日進食時間逐漸縮短。

．早餐吃得越晚，死亡風險越高。

在比較早吃早餐與晚吃早餐的族群時，研究者發現：

．早吃早餐者的10年存活率約為90%。

．晚吃早餐者約為87%。

此外，早餐每延後一小時，死亡風險會增加約8%到11%，即使研究調整了年齡、性別與生活型態等因素，結果仍然成立。

研究指出，晚吃早餐往往不是單一行為，而是反映潛在健康變化。以下因素更常出現在晚吃早餐的參與者身上：

．疲勞與精力下降

．憂鬱、焦慮等心理健康 困擾

．慢性病累積較多

．睡眠品質不佳

．準備食物的能力下降

．基因傾向偏向夜貓子作息

換言之，早餐變晚可能是一個健康警訊，代表身體或心理狀況正在改變。

不過研究者強調，這是一項觀察性研究，因此無法證明晚吃早餐會導致早死。也有可能是，健康狀況變差導致早餐時間延遲，同時提高死亡風險。

此外，研究以白人英國成人為主，且依賴自我回報餐點時間，可能存在誤差。

研究作者表示，對年長者而言，觀察早餐時間的變化可能是反映健康狀況的一個簡單方法。如果早餐逐漸拖延，可能值得留意是否有睡眠、情緒或慢性病等方面的變化。

雖然晚吃早餐不一定是造成健康下降的主因，但維持規律、較早的早餐習慣仍可能是支持健康老化的一個簡單步驟。