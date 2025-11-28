我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

記者翁唯真／台北即時報導
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。（記者翁唯真／攝影）
書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。（記者翁唯真／攝影）

一名70歲男性因胸痛、吞嚥不適就醫，照胃鏡發現食道內有多個藥丸的「印子」，被診斷為藥物性食道炎。一問才知，該患者每天要吃大約20顆保健食品，醫師提醒，部分保健食品酸鹼值較高，若未完全吞下，在食道中停留過久產生溶解，就可能破壞食道組織，長期引發潰瘍。

另一位68歲女性，平時也吃保健食品，經常吃了馬上就寢，近期胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段潰瘍，也是藥物性食道炎。另外也有患者因心臟病、小中風服用藥物，吃了一段時間後，出現黑便的情況，胃鏡檢查發現胃潰瘍，治療後改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。因藥物、保健食品有腐蝕性或酸鹼值，若未完全吞下，在食道中停留過久，產生溶解，或喝水量不足而摩擦食道，就可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。若影響胃酸分泌，對胃的黏膜造成傷害，就可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

一旦出現胸痛、胸悶，民眾大多以為是心臟問題，但食道受損時，也會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或喝水時會感覺更加明顯。若影響胃部，則可能有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

藥物或保健食品都設計在胃或小腸分解，邱展賢說，小腸有小腸液、胃有胃酸，可以稀釋分解藥物及酸鹼中和，若藥物停留在食道，僅能靠喝水及吞口水稀釋，若稀釋不全就會殘留在食道，形成「藥物印痕」，造成傷害。

邱展賢表示，藥物性食道炎好發60至70歲民眾，建議服藥或保健食品注意下列幾點：

一、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品；若為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，把藥品或保健食品完全吞下才行，且服用後10分鐘後再躺下。

二．避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，稍作休息後再繼續；有不舒服就先停止服用，一般若出現不適症狀，可先停止服用約3天，讓傷口可以恢復，避免持續傷害，仍不適可就醫確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢說，藥物治療約一周時間，在治療期間，盡量選擇質地偏軟、易消化的食物，像蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡因飲品等，並且要飲食均衡。進食要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。

邱展賢提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意讓藥物或保健食品發揮效果，避免因不良習慣對食道或胃造成影響。

一名70歲男性近期因胸痛、吞嚥不適就醫，經檢查心臟無問題，經照胃鏡發現食道內有多...
一名70歲男性近期因胸痛、吞嚥不適就醫，經檢查心臟無問題，經照胃鏡發現食道內有多個藥丸的印子於食道內，被診斷為藥物性食道炎。（記者翁唯真／攝影）

心臟病 中風 咖啡

上一則

美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」

延伸閱讀

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險

每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險
調查劇情反轉 布碌崙公寓門房非遭竊賊打死

調查劇情反轉 布碌崙公寓門房非遭竊賊打死
胸悶未必心臟病 可能是焦慮壓力誘發「過度換氣恐慌症」

胸悶未必心臟病 可能是焦慮壓力誘發「過度換氣恐慌症」

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
網友認為父母培養嗜好、擁有至交，是長壽健康的秘訣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

2025-11-22 19:45
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
68歲劉姓台商（左）與醫師李漢忠（右）合影。（中醫大市醫提供）

跌倒傷頸椎治1年仍手麻痛難入眠 68歲台商靠這招擺脫宿疾

2025-11-22 18:21
近日氣溫轉涼，醫師提醒高齡長者、高血壓及心臟病患者，更需注意保暖與定期生理數值監測。（123RF）

天冷好發心血病 醫提醒：外出運動務必「做好一事」防心肌梗塞

2025-11-26 04:12

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險