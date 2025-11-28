日吞20顆保健品 70歲男胸痛誤認心臟病 胃鏡見食道滿是「藥物印痕」

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。（記者翁唯真／攝影）

一名70歲男性因胸痛、吞嚥不適就醫，照胃鏡發現食道內有多個藥丸的「印子」，被診斷為藥物性食道炎。一問才知，該患者每天要吃大約20顆保健食品，醫師提醒，部分保健食品酸鹼值較高，若未完全吞下，在食道中停留過久產生溶解，就可能破壞食道組織，長期引發潰瘍。

另一位68歲女性，平時也吃保健食品，經常吃了馬上就寢，近期胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段潰瘍，也是藥物性食道炎。另外也有患者因心臟病 、小中風 服用藥物，吃了一段時間後，出現黑便的情況，胃鏡檢查發現胃潰瘍，治療後改善。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，常見造成藥物性食道炎的藥物包括治療青春痘藥物、感冒藥、抗生素，還有較大顆的維他命、鈣片等。因藥物、保健食品有腐蝕性或酸鹼值，若未完全吞下，在食道中停留過久，產生溶解，或喝水量不足而摩擦食道，就可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。若影響胃酸分泌，對胃的黏膜造成傷害，就可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。

一旦出現胸痛、胸悶，民眾大多以為是心臟問題，但食道受損時，也會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或喝水時會感覺更加明顯。若影響胃部，則可能有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。

藥物或保健食品都設計在胃或小腸分解，邱展賢說，小腸有小腸液、胃有胃酸，可以稀釋分解藥物及酸鹼中和，若藥物停留在食道，僅能靠喝水及吞口水稀釋，若稀釋不全就會殘留在食道，形成「藥物印痕」，造成傷害。

邱展賢表示，藥物性食道炎好發60至70歲民眾，建議服藥或保健食品注意下列幾點：

一、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品；若為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，把藥品或保健食品完全吞下才行，且服用後10分鐘後再躺下。

二．避免多顆錠劑或膠囊一次吞下，建議分段服用，稍作休息後再繼續；有不舒服就先停止服用，一般若出現不適症狀，可先停止服用約3天，讓傷口可以恢復，避免持續傷害，仍不適可就醫確認沒問題後再繼續吃。

邱展賢說，藥物治療約一周時間，在治療期間，盡量選擇質地偏軟、易消化的食物，像蒸蛋、麵條、稀飯、豆腐等，避免油炸、辛辣、含咖啡 因飲品等，並且要飲食均衡。進食要細嚼慢嚥，少量多餐，降低對食道的負擔。