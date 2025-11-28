美籍男登象山OHCA 民眾、消防、救護與北醫接力戰勝「寡婦製造者」

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
1名美國籍旅客Atom，11月初於台北市象山登山途中，北醫大附醫心導管及葉克膜團隊合力搶救，為病人搶回一命，治療2周後病人已康復出院，圖為醫療團隊為其舉辦重生慶祝會。（北醫大提供）
美國籍旅客Atom於11月初抵台，在象山登山途中，突然倒地並失去意識，目擊民眾施以心肺復甦術（CPR），並取得自動體外心臟去顫器（AED），消防人員接手急救，將人送到北醫大附醫。但病人到院前處於心肺功能停止（OHCA）狀態，醫療團隊判定為急性心肌梗塞，經心導管及葉克膜團隊合力搶救，為病人搶回一命。

治療二周後，Atom康復出院。北醫附醫邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為Atom舉行重生慶祝會，回想單純的登山健行竟陷入生死交關，Atom與妻子多次哽咽致謝，他說，心肌梗塞是「寡婦製造者」，感謝所有伸手救命的台灣人。

Atom的主治醫師、北醫附醫心臟內科主治醫師楊宗霖表示，Atom到院時已陷入心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置，醫療團隊啟動葉克膜讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸病人成功恢復意識，沒有神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

北醫附醫急診醫學科主治醫師蔡鴻維說，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而現場周邊剛好設有AED，救護人員得以快速予以電擊，爭取於黃金救援時間送到醫院，啟動心導管與葉克膜團隊，從到院前的救治至住院的醫療處置，分秒之間環環相扣，是這次救援成功的關鍵因素。

北醫附醫急診重症醫學部趙君傑主任形容，這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例，看到Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。

研究顯示，清晨4時至上午10時為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險增加。趙君傑提醒，時值秋冬交替，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險；而登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。

趙君傑建議，高血壓、高血脂糖尿病、冠心病民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，且至少保留10至15分鐘暖身時間，避免血壓飆升，登山過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化，建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打119急救電話，或向隊友求助。

