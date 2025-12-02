我的頻道

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

喉嚨乾痛、輕咳 要吃喉糖還是口含錠？

元氣網
吃喉糖需先了解差異與正確使用方式，避免越含越傷身。示意圖。（圖／123RF）
氣溫下降，讓喉嚨容易出現乾燥、刺痛、異物感，許多人會靠喉糖或口含錠舒緩不適。日本藥劑師真部眞澄分析喉糖和口含錠的差異與正確使用方式，避免愈含愈傷身。

真部指出，口含錠通常含有殺菌、消炎成分，作用包括「緩解喉嚨炎症、喉痛」、「抑制細菌增生」。多半為硬質錠狀，中間常有孔洞，是為了避免不小心吞入造成窒息，也利於藥效在口中停留更久。使用後30分鐘需避免飲食，以維持藥效。

喉糖在口中較快溶解，作用範圍廣但停留時間短；含片則需慢慢溶化，不可咬碎或吞下，因此藥效能更持久，且更貼附喉部黏膜。

喉糖常含南天、桔梗、甘草等生藥，也有止咳、化痰成分，並以不同風味提供放鬆效果；口含錠成分與喉糖類似，但更偏向殺菌與消炎，對口腔、喉部感染的效果更明顯。

藥師提醒，口含錠或醫藥品喉糖內的成分都可能產生副作用，如殺菌成分可能引起噁心，使用前必須遵守標示劑量。

怎麼選？依喉嚨症狀強度決定

喉嚨乾、輕微不適、說話多造成乾燥：選「食品」喉糖即可滋潤喉部。

輕微卡痰、輕度咳嗽、喉嚨乾痛：選「醫藥部外品」喉糖或口含錠。

明顯喉痛、喉嚨腫、初期感冒、想殺菌：選「醫藥品」口含錠最有效。若症狀較輕，也可用醫藥部外品口含錠。

想避免糖分：選擇無糖口含錠或無糖喉糖。

殺菌成分的喉糖近年也愈來愈多，但若是聲音沙啞，可選醫藥部外品；若是喉痛、紅腫、咳嗽，則建議優先選擇醫藥品口含錠或醫藥品喉糖。

可以天天含嗎？醫藥型都不行

醫藥品口含錠、醫藥品喉糖：只能在「有症狀時」使用。過度使用可能破壞口腔常在菌平衡，引發刺激或過敏反應。

醫藥部外品口含錠、喉糖：同樣不可長期含用，因為仍含有效成分且有用量限制。

食品喉糖：可常用，但應注意糖分攝取與蛀牙問題；糖尿病患者應選無糖配方。

