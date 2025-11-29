青光眼不可逆 雷射、微創延緩惡化

我的頻道

NOW健康
「青光眼是不可逆的眼疾，視神經細胞壞死就無法再生，高風險族群每3至6個月應定期檢查，除了傳統藥物治療，現已發展到雷射與微創手術；示意圖。（圖／123RF）

青光眼被稱為「視力的隱形殺手」，許多患者在毫無自覺的情況下，視神經功能已逐步受損，等到出現視野缺損時，往往已難以挽回。隨著醫療科技進步，青光眼治療除了傳統藥物，現已發展到雷射與微創手術。只要能早期發現並持續治療，患者仍能有效延緩視力惡化，維持良好的生活品質。

青光眼臨床分4大類

台灣眼科醫師朱智盟指出，多數青光眼患者初期沒明顯症狀，許多人只是因視力模糊、誤以為老花或度數加深就醫，才發現已罹患青光眼。在臨床上青光眼可分為四大類：

1.先天性青光眼：因排水管先天發育異常導致眼壓升高。

2.慢性隅角開放型青光眼：最常見類型，房水排出通道逐漸阻塞，病程緩慢、症狀不明顯。

3.急性隅角閉鎖型青光眼：虹彩阻塞排水口導致眼壓急速上升，症狀劇烈，包括劇痛、頭痛、虹視、惡心嘔吐等。

4.繼發性青光眼：外傷、炎症、腫瘤或長期使用類固醇導致房水流出受阻。

朱智盟表示，臨床上約1/4患者屬於「正常眼壓型青光眼」，即使眼壓值在正常範圍內，仍可能出現視神經萎縮與視野缺損。因此診斷時需綜合評估「眼壓、視神經杯盤比、視野變化」三項指標，任兩項異常即可判定為青光眼。

目前青光眼治療仍以藥物為主，如前列腺素類、交感神經抑制劑等，可有效降低眼壓。不過，長期使用可能引發乾眼、結膜充血、眼瞼皺摺等副作用，部分患者因此自行停藥，導致病情惡化。

朱智盟說明，近年雷射治療技術不斷精進發展，成為藥物治療之外的重要選項。

選擇性雷射小梁成形術（SLT）：針對隅角開放型青光眼，能改善房水排出。

微脈衝導航小梁雷射術（MLT）：結合AI導航與360度環狀照射，能量低、傷害小，幾乎無結痂反應，安全性與舒適度更高。

微脈衝睫狀體雷射：可作用於角膜邊緣的睫狀體區域，適用於開放型與閉鎖型青光眼，平均可降低眼壓約40%，恢復快。

另一方面，手術治療也有新突破。目前的「微創導管手術（MIGS）」可在眼內建立穩定的房水引流通道，與傳統「小梁切除術」比，傷口更小、恢復更快、感染風險低。

朱智盟建議，不論採用哪種治療方式，患者都必須長期追蹤，術後需定期監測眼壓、視神經「杯盤比」及視野變化，確保穩定控制。

避免趴睡 維持均衡飲食

在日常生活中，青光眼患者應注意：避免趴睡，睡覺時可墊高頭部以降低眼壓、不要一次大量飲水、保持規律作息與充足睡眠、戒菸、減少長時間使用3C產品、維持均衡飲食。

此外，朱智盟提醒，高度近視者、有青光眼或先天性青光眼家族史、曾有眼外傷或猛爆性虹彩炎、過熟白內障患者、3C重度使用者、長期睡眠不足或抽菸者，皆屬高風險族群，建議每三至六個月定期檢查。

「青光眼是不可逆的眼疾，一旦視神經細胞壞死就無法再生。」朱智盟強調，隨著AI導航雷射與微創手術的普及，治療手段愈加精準安全，但關鍵仍在於早期發現、持續治療與定期追蹤，才能守住寶貴的視力。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）

AI 腫瘤

