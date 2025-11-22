我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險

編譯盧思綸
聽新聞
test
0:00 /0:00
澳洲雪梨大學一項10月發表的研究發現，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。（圖／123RF）
澳洲雪梨大學一項10月發表的研究發現，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。（圖／123RF）

華盛頓郵報報導，一項最新發表於10月的大型研究指出，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。專家推測，原因是持續走路可更有效啟動心血管與代謝系統，進而降低罹患心臟病與早死風險。

澳洲雪梨大學研究團隊從英國人體生物資料庫（UK Biobank）選取3萬3560名多數為60多歲的受試者，這些人不常運動、每日步數多在8000步以下，且沒有心臟病史。根據活動追蹤器資料，研究人員將受試者依每日最長步行時間分為：5分鐘以下、10分鐘，以及15分鐘以上三組，並追蹤近10年內的健康與死亡紀錄。

結果發現，連續步行15分鐘以上者的心血管疾病與死亡風險最低。步行10分鐘者也比僅走5分鐘者健康。中老年以上受試者將部分步行時間集中成至少連續15分鐘的行走，他們在短期內罹患心臟病的風險約為其他人的一半。

此外，即使每日總步數相近，連續步行時間較長者仍表現相同的健康效益。研究團隊推測，較長時間的步行能更有效啟動心血管與代謝系統，是短時間步行無法達成的。

值得注意的是，對平時走得少的人而言，效果最明顯。每天步數不到5000但偶爾連走10至15分鐘者，心臟病與早逝風險下降幅度比每天平均走8000步者更大。換句話說，若平時少走路，偶爾走久一點反而收穫更多。

不過，研究僅顯示連續較長時間的步行與健康的關聯，並不能直接證明走得久必定會導致更長壽。

心臟病 澳洲 華盛頓郵報

上一則

39歲運將戒菸3年…竟肺癌末期 他抗癌6年奇蹟重返職場曝心得

下一則

冷水泳、康普茶、維他命真能防冬季生病？BBC訪三位專家揭迷思

延伸閱讀

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手
雖想長壽但勿太老 75%長者希望活到80歲

雖想長壽但勿太老 75%長者希望活到80歲
每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險
步行對健康有幫助嗎？研究：每天15分鐘心臟病風險可減半

步行對健康有幫助嗎？研究：每天15分鐘心臟病風險可減半

熱門新聞

聯邦宣布2026年醫療照顧B部分的價格調整到202.90元，扣除額漲到283元。(美聯社)

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

2025-11-17 21:23
居家運動可有瘦身與抗老效果。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Miriam Alonso）

「不顯老不顯胖」拉伸操 網跟練三遍就出汗：適合久坐族

2025-11-17 19:35
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。(記者陳雨鑫／攝影)

降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力 醫指「這時間」就該休息

2025-11-20 13:44
醫師提醒，牛奶是鈣質最主要的食物來源，還可配合多曬太陽，增加鈣質和維生素D保健；示意圖。（圖／123RF）

乳糖不耐症不敢喝牛奶？10類食物 鈣含量不輸牛奶

2025-11-18 01:15
專家提醒，醫界普遍認為肺腺癌與廚房油煙有高度相關；示意圖。（圖／123RF）

高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增