每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險

澳洲雪梨大學一項10月發表的研究發現，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。（圖／123RF）

華盛頓郵報 報導，一項最新發表於10月的大型研究指出，每日連續步行15分鐘的健康效果最佳，明顯優於一天中分多次短時間步行。專家推測，原因是持續走路可更有效啟動心血管與代謝系統，進而降低罹患心臟病 與早死風險。

澳洲 雪梨大學研究團隊從英國人體生物資料庫（UK Biobank）選取3萬3560名多數為60多歲的受試者，這些人不常運動、每日步數多在8000步以下，且沒有心臟病史。根據活動追蹤器資料，研究人員將受試者依每日最長步行時間分為：5分鐘以下、10分鐘，以及15分鐘以上三組，並追蹤近10年內的健康與死亡紀錄。

結果發現，連續步行15分鐘以上者的心血管疾病與死亡風險最低。步行10分鐘者也比僅走5分鐘者健康。中老年以上受試者將部分步行時間集中成至少連續15分鐘的行走，他們在短期內罹患心臟病的風險約為其他人的一半。

此外，即使每日總步數相近，連續步行時間較長者仍表現相同的健康效益。研究團隊推測，較長時間的步行能更有效啟動心血管與代謝系統，是短時間步行無法達成的。

值得注意的是，對平時走得少的人而言，效果最明顯。每天步數不到5000但偶爾連走10至15分鐘者，心臟病與早逝風險下降幅度比每天平均走8000步者更大。換句話說，若平時少走路，偶爾走久一點反而收穫更多。

不過，研究僅顯示連續較長時間的步行與健康的關聯，並不能直接證明走得久必定會導致更長壽。