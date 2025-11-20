女性下腹悶痛可能是骨盆腔發炎 長期恐釀不孕

我的頻道

記者陳雨鑫
骨盆腔發炎主要是由細菌感染引起。（圖／123RF）
「醫師，我下腹部總是悶悶的，有時候會痛，還有白色分泌物。」許多女性因下腹部不適就醫，往往以為只是經痛或小毛病，但除了可能是骨盆腔發炎，也可能與腫瘤、子宮外孕有關，千萬不可掉以輕心。

台灣長庚醫院婦產部主治醫師羅良明指出，骨盆腔發炎是常見的感染性疾病，主要是子宮、輸卵管或卵巢等內生殖器官遭細菌感染而發炎，通常發生在開始有性行為的女性身上，細菌會由陰道往上蔓延，感染子宮與輸卵管，造成水腫、堵塞，進而形成膿瘍，使骨盆腔陷入感染。若長期未治療，可能導致輸卵管沾黏，影響懷孕機會，甚至不孕。

腸胃道感染 也恐擴散發炎

除了從下往上，也可能出現「由上往下」的感染。羅良明表示，最常見是腸胃道感染，因子宮與腸胃道相鄰，若腸胃道感染嚴重，細菌可能經由血流下行感染骨盆腔。若泌尿道感染未妥善治療，也可能波及生殖器官，臨床上也有未有性經驗的女性，因盲腸破裂或腸道感染擴散，而引起骨盆腔發炎。

發燒、不規則出血　都是警訊

下腹部疼痛與分泌物增加，是骨盆腔發炎的典型症狀。羅良明說，分泌物顏若呈黃綠色可能是滴蟲感染，白色帶有黏稠感多是念珠菌感染，這類感染常伴隨明顯異味。若分泌物顏色混濁或量明顯增多，也可能是披衣菌或淋病雙球菌感染，甚至是性病引發的炎症反應。若感染擴散，患者會出現發燒、畏寒、全身倦怠，或月經周期中有不規則出血，都是骨盆腔炎的警訊。

台灣中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，骨盆腔發炎不一定會有劇烈的腹痛，有些患者只有輕微悶痛或下腹不適，常誤以為是經痛或腸胃問題而延誤治療。若自行服藥或中途停藥，易讓感染變成慢性骨盆腔炎，不僅治療困難，也增加不孕的風險。但延誤治療恐有生命危險，若下腹疼痛劇烈且突然發作，也可能是黃體囊破裂或其他急症，若血流不止，甚至需緊急手術止血。

骨盆腔發炎是可以預防的疾病，關鍵在於認識自己的身體變化，郭安妮說，女性若能留意下腹疼痛與分泌物的變化，就能及早察覺異常。性行為後也應適度清潔，保持外陰部乾爽，避免壞菌趁虛而入，平時要維持規律作息、均衡飲食與適度運動，可提升免疫力，讓身體自然抵抗感染。

抗生素是治療骨盆腔發炎的主要藥物，療程需7至14天，必須完整服用。郭安妮指出，有些人吃幾天覺得好轉就停藥，這樣易讓細菌沒有完全被殺死，會產生抗藥性，下次感染會更難治。當下腹持續悶痛、分泌物異常或伴隨發燒、倦怠時，應盡速就醫檢查，讓醫師協助診斷與治療。

