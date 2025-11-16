治療暴露危險因子⋯研究曝兒癌康復者14%健康拉警報 罹第2癌症比率高

我的頻道

記者林琮恩／台北即時報導
台北榮總醫院兒童血液科主治醫師顏秀如（右）最新研究顯示，兒童癌症康復者中，高達14%在日後出現需要醫療介入的慢性健康問題。圖左為中研院士陳鈴津。（記者林琮恩／攝影）
台北榮總醫院兒童血液科主治醫師顏秀如（右）最新研究顯示，兒童癌症康復者中，高達14%在日後出現需要醫療介入的慢性健康問題。圖左為中研院士陳鈴津。（記者林琮恩／攝影）

台灣每年約新增500例兒童癌症患者，80%均能成功治癒，成為長期存活的兒癌康復者。不過，台北榮總醫院兒童血液科主治醫師顏秀如最新研究顯示，兒童癌症康復者中，高達14%在日後出現需要醫療介入的慢性健康問題，包括內分泌疾病、視力問題、聽力問題等，不少人因治療過程中暴露放射線、化療藥物，罹患第2種癌症，「通常惡性度高，很少人能存活。」

北榮研究團隊獲衛福部支持，完成全台首次兒童癌症康復者痊癒後追蹤。全台19家醫院，共28位兒童血腫科醫師參與。2022年由北榮開始收案，2024至2025年收案醫院擴及全台，不過仍有少數醫院因人力吃緊而未參與收案。4年內完成554位兒童癌症康復者追蹤，這些病人被診斷出癌症的年齡中位數為8歲，現年中位數為17.9歲，13.7%病人有需要醫療介入的嚴重慢性健康問題。

顏秀如表示，兒癌康復者常見的慢性健康問題，包括內分泌問題、視力或聽覺問題、癌症腫瘤等，根據追蹤調查，發現共28腫瘤發生於20人位兒癌康復者身上，這代表康復者除本身罹患的癌症外，罹患第二、第三種癌症機率並不低，這與治療期間暴露於放射線治療、化學治療等有關，且第二次發生的癌症通常屬「極惡性」，治療成功率低，很少人存活。

現行公費癌症篩檢均設有年齡，多屬都是40歲以後才可免費篩檢。顏秀如說，若等癌篩再發現「真的太晚」，她曾在追蹤過程中，發現一名兒癌康復者唾液腺出現明顯硬塊，觸感與一般唾液腺不同，且詢問患者後發現腫塊有逐漸長大趨勢，轉介耳鼻喉科後，證實為唾液腺癌，類似情況若沒有定期追蹤，發現時間恐已很晚。

多數兒童癌症病人，康復2年內都會乖乖回診，但顏秀如說，隨著康復時間長，病人回歸正常生活上班、求學，回診頻率逐漸減少，臨床觀察，康復後2至5年，病人回診率大約只剩3到5成，康復滿5年後還規律回診的病人數量，更是寥寥無幾，而醫院醫師忙著照顧新進病人，若沒有助理、個管師協助，很難逐一聯繫康復者提醒回診。

顏秀如表示，盼政府依各家醫院兒科病人數，提供每家醫院至少一至二位兒癌康復者個案管理師，讓這些康復者在治療結束後，能至少每年一次回到醫院接受追蹤，否則依照醫院人力現況，「顧好病人已很了不起，康復病人流落在哪已管不著」，此外，若能更進一步，希望成人科醫師也能加入，共同為兒癌康復者疾病問題把關，在診斷疾病時，考量康復者曾接受的治療帶來的疾病威脅。

