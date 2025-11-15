我的頻道

185家攤商 紐約聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

不甩自家政府？中警告暫勿前往日本 中客仍大排長龍：對政治沒興趣

影／50歲婦服抗生素過敏接著爆發「乾燥症」 台中榮總研究：免疫系統危機

記者黃寅／台中即時報導
台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，早發現、早治療。（台中榮總提供）
台中榮總研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍，提醒民眾留意症狀，早發現、早治療。（台中榮總提供）

1名50歲婦人17年前因婦科感染服用抗生素，引發罕見且嚴重的藥物過敏「史帝文強生症候群」，全身出現紅疹與水泡，住院治療一周後症狀緩解出院。但不久後，她出現全身疼痛、眼乾及口乾等症狀，雙眼幾乎無法分泌淚液，醫師診斷罹患「乾燥症」，所幸及早診斷治療才控制病情，目前持續追蹤照護中。

影片來源：聯合新聞網

台灣台中榮總特別開記者會介紹此疾病，副院長周元華說，台中榮總透過台灣健保資料庫分析2002年至2020年全台38萬病患資料，發現急性過敏風暴後，患者面臨長期免疫系統危機。史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症主要原因是抗癲癇藥、抗生素、止痛藥等特定藥物引發，死亡率分別為20至30%及近50%，病程凶險。

醫師陳韻文說，以往醫學界認為這兩種疾病僅是短期劇烈過敏反應，研究顯示，曾罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病人，日後罹患自體免疫疾病風險比一般人增加5.6倍。其中罹患紅斑性狼瘡機率高達14.8倍，乾燥症機率增加5.3倍。值得注意的是，發病後第一年內罹患紅斑性狼瘡的風險更飆升逾180倍。

陳韻文說，史帝文強生症候群與毒性表皮溶解症的病因和基因遺傳有關，若民眾家族曾有相關病史，可透過基因檢測確認來預防。曾經罹患史帝文強生症候群或毒性表皮溶解症的病患，若有持續性乾燥、關節痠痛、皮疹或不明原因疲倦等症狀，務必提高警覺，主動就醫告知個人病史，以利醫師快速釐清病因，守護自身免疫健康。

女患者（右）經台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文治療後，「乾燥症」引起的手...
女患者（右）經台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文治療後，「乾燥症」引起的手指腫病病情已獲控制。（台中榮總提供）
台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文說，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現...
台中榮總過敏風濕免疫及一般內科醫師陳韻文說，罹患史帝文強生症候群的病人全身會出現紅疹與水泡，皮膚如同水蜜桃般脆弱。（台中榮總提供）

健保 關節

