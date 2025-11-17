我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

肝膽結石反覆感染增加癌症風險 1手術擺脫腹痛復元快

記者趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，長期間歇性腹痛有可能是肝膽出現發炎現象，應就醫檢查治療；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，長期間歇性腹痛有可能是肝膽出現發炎現象，應就醫檢查治療；示意圖。（圖／123RF）

一名年紀5旬陳姓女子因長期間歇性腹痛住院治療無改善，轉向其他醫院求診後，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，經接受3D立體內視鏡手術切除左肝、膽囊，術後恢復良好，第二天就可下床行走，成功擺脫惱人的腹痛困擾。

台灣台中市立老人復健綜合醫院表示，慢性腹痛常被誤以為腸胃不適，但背後可能潛藏重大危機，院方以先進的3D立體內視鏡高階微創手術，順利解除患者疼痛根源，不僅傷口小、恢復快，並避免肝內膽管反覆發炎導致癌變風險。

陳女經腹部超音波及核磁共振檢查後，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，醫師以內視鏡手術切除左肝及膽囊。醫院說明，肝臟及膽道手術過去多採開腹方式，術後疼痛及恢復期長。此次採用的3D立體內視鏡技術可清晰呈現肝臟內細微結構，搭配螢光血流影像，即時辨識血管與膽管位置，15公分大的肝臟組織，僅透過約5公分傷口取出，大幅降低術後疼痛與感染風險，縮短住院及復原時間，保留最多肝臟功能，同時避免肝內膽管癌長期風險。

醫師提醒，膽囊結石與肝內結石可能導致反覆感染，更可能增加癌症風險。

上一則

頭痛胸悶不舒服常喊「自律神經失調」 中醫師揭3招調節身心解壓力

延伸閱讀

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠
沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期
沒有心臟也能活 台大醫院創亞洲首例「兩套心室輔助器」手術奇蹟

沒有心臟也能活 台大醫院創亞洲首例「兩套心室輔助器」手術奇蹟
長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾

長年腹痛竟是「肝結石」惹禍 5旬婦3D內視鏡手術擺脫困擾

熱門新聞

醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率。（123RF）

不是鮭魚 營養師大推「這種魚」的 Omega-3降血脂、抗發炎

2025-10-21 04:41
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉