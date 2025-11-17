肝膽結石反覆感染增加癌症風險 1手術擺脫腹痛復元快

醫師提醒，長期間歇性腹痛有可能是肝膽出現發炎現象，應就醫檢查治療；示意圖。（圖／123RF）

一名年紀5旬陳姓女子因長期間歇性腹痛住院治療無改善，轉向其他醫院求診後，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，經接受3D立體內視鏡手術切除左肝、膽囊，術後恢復良好，第二天就可下床行走，成功擺脫惱人的腹痛困擾。

台灣台中市立老人復健綜合醫院表示，慢性腹痛常被誤以為腸胃不適，但背後可能潛藏重大危機，院方以先進的3D立體內視鏡高階微創手術，順利解除患者疼痛根源，不僅傷口小、恢復快，並避免肝內膽管反覆發炎導致癌變風險。

陳女經腹部超音波及核磁共振檢查後，確診為左側肝內結石合併慢性肝內膽管炎及膽囊細沙併慢性膽囊炎，醫師以內視鏡手術切除左肝及膽囊。醫院說明，肝臟及膽道手術過去多採開腹方式，術後疼痛及恢復期長。此次採用的3D立體內視鏡技術可清晰呈現肝臟內細微結構，搭配螢光血流影像，即時辨識血管與膽管位置，15公分大的肝臟組織，僅透過約5公分傷口取出，大幅降低術後疼痛與感染風險，縮短住院及復原時間，保留最多肝臟功能，同時避免肝內膽管癌長期風險。

醫師提醒，膽囊結石與肝內結石可能導致反覆感染，更可能增加癌症風險。