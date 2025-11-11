高三生考試壓力又吃炸物冒嚴重青春痘 醫師為他這麼做才治療好

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇說，及早治療才能有效減少痘疤的形成及降低痘疤嚴重度。（亞洲大學附屬醫院提供）

一名高三生面臨學測考試壓力，每當補習後都會買炸物及手搖飲吃，日前臉頰兩側冒出大片青春痘，甚至還會疼痛，讓他不得不戴口罩上學，也影響唸書情緒。就醫診斷是囊腫型痤瘡，經以外用藥物搭配局部藥物注射及口服A酸，同時調整作息後才痊癒。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師沈冠宇說，「尋常性痤瘡」也稱為痤瘡或痘痘，是一種常見的發炎性皮膚疾病，好發於青春期的青少年，也被稱為青春痘。約85%的青少年都曾發生痤瘡，若控制不良易遺留明顯痘疤。這名高三生屬於發炎疼痛的囊腫型痤瘡，除了外用藥物外，也必須採用抗發炎的局部藥物注射治療。

他說，痤瘡的形成除了皮脂分泌過多與毛囊過度角質化、毛囊皮脂腺內微生物過度繁殖及毛囊發炎為主要四大病因外，家族史及藥物史也很重要，如果合併體毛增加、體重增加、月經不規則患者、不易懷孕等症狀，就需要檢查是否有多囊性卵巢症候群 。尤其熬夜晚睡、工作和學業壓力過大、抽菸，或者需要長期上妝，也都會使痤瘡惡化。

沈冠宇說，飲食上應該要避免吃甜食、炸物、油膩食物以及奶製品，另外乳清也會增加痤瘡形成。卸妝產品要避免使用卸妝油，水、乳、霜都較佳。如果是易長痘膚質，防曬及保濕產品要選用清爽質地系列，塗防曬產品後也要減少疊擦乳液，以免使毛孔阻塞。患者本身也要保持身體通風涼爽、避免穿著濕衣服，以免惡化軀幹毛囊發炎。

他說，狀況輕微者可考慮外用藥物如過氧化苯甲醯、外用類維生素A酸、外用抗生素等，患者可將藥物冷藏或混乳液稀釋後逐步增加使用濃度，以減低初期使用的不適。中重度患者可使用口服藥物治療，包含口服抗生素、口服維生素A酸、口服複方避孕藥等，但各種藥物皆需注意使用時機點及監測副作用，往往需要數月療程才能看到最好的療效。如果害怕打針及排斥吃藥患者，也可以考慮接受光動力治療或者1450𝑛𝑚波長雷射。