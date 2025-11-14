高溫爆香、不洗鍋續炒…煮菜4個壞習慣恐致癌

專家提醒，醫界普遍認為肺腺癌與廚房油煙有高度相關；示意圖。（圖／123RF）

台灣藝人坣娜前陣子由她的丈夫證實是因肺腺癌病逝。肺腺癌被視為女性癌症 的頭號殺手，醫界普遍認為與廚房油煙有高度相關。專家提醒，做菜時有四個壞習慣一定要改。

台灣無毒教母、林口長庚醫院護理師譚敦慈提醒，做菜時一些不好的習慣容易致癌，以下四個習慣千萬不要犯，包括先高溫爆香、不洗鍋子續炒下一鍋與煮完馬上關抽油煙機，尤其是很多人煎魚後，不洗鍋直接炒下一鍋菜，更是傷肺的一大禁忌。

1.習慣爆香、爆炒

許多人炒菜喜歡爆香、爆炒，爆香過程會產生多環芳香碳氫化合物，油開始冒煙也會產生有毒致癌物質。建議多採取水煮、燉、滷或蒸等料理方式，盡量避免油炸。

2.煎魚油重複使用

有些人會將煎過魚的油留著繼續使用，但煎魚時油品已產生一些有毒物質，如果又繼續拿來炒菜、烹調其他料理，就會附著在其他菜上面，因此煎魚的油就不要再用了。

3.鍋子不洗連續用

事實上，不只是煎魚，應該每煮一道菜後都要洗鍋，將鍋子洗乾淨後，再繼續料理下一道菜，以降低致癌風險。

4.馬上關抽油煙機

譚敦慈曾表示，根據研究指出，未使用吸油煙機使肺癌發生機率提高8.3倍，建議炒菜時只要一開火，就打開吸油煙機，熄火後也應繼續開五分鐘。