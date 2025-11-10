有硬塊會疼痛不是乳癌 56歲婦乳房長罕見「肉癌」

大千外科部主任馮啟彥表示，肉癌發生的機率低，個案長在乳房的更是罕見。（圖／大千綜合醫院提供）

56歲的黃姓婦人幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，她起初不以為意，但近日開始明顯摸到硬塊且會疼痛，因此到就醫。經超音波檢查後，發現她的左邊乳房有個近10公分大的腫瘤 ，原以為只是一般常見的乳腺癌，但手術切除後經病理報告發現，竟是非常罕見的「肉癌」。

台灣苗栗市大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，一般常見的乳癌 是從乳房的腺體或乳管長出來的腺癌，肉癌是因骨骼和軟組織病變而產生，例如肌肉、脂肪、血管、神經、肌腱和關節 內膜等；肉癌的發生率較罕見，可能出現在身體的任何部位，但以手臂、腿和腹部是較常見的部位，這名女性患者的肉癌長在乳房的少之又少。

肉癌初期最常見的症狀是無痛感的腫塊，但如果腫塊壓迫到神經，可能會有麻木、感覺異常或疼痛的狀況。目前肉癌發生原因不明，但可能與細胞內的基因變異有關，另外可能的危險因子包括遺傳、曾接受放射線治療、曾接觸化學物質、免疫系統異常等。

馮啟彥強調，肉癌的治療會依腫瘤的種類、位置、大小和惡性程度，由多個專科團隊合作制訂整合性治療方案，手術切除為主要的治療方式，重點在於要將腫瘤切除乾淨，否則很容易局部復發並遠端轉移；此外，再依病人狀況考量是否輔以放射線治療或化療。