胰臟癌沒症狀？醫揭2重要指標「黃疸症狀、糞便顏色」

胰臟癌6大高危險群 醫師提醒，肥胖者是胰臟癌的高危險群之一，因為腹部脂肪會讓胰臟三酸甘油酯沉積，進一步造成脂肪胰

「癌王」胰臟癌因早期幾乎無症狀、難以診斷與治療，致死率極高，有「沉默殺手」之稱，但許多人不解，「沒有這些症狀，為什麼是胰臟癌？」

專長胰臟癌治療的台北台大醫院外科部主治醫師吳健暉指出，胰臟癌「有沒有症狀」，其實要看癌細胞 長在哪個位置，因為胰臟本身是不對稱結構，並有胰頭及胰尾之分，長在胰頭的腫瘤 占60%至70%，其餘則在體部和尾部，如位置接近消化道，會導致阻塞、出現消化道相關症狀；接近神經叢會肚子痛；在膽道附近則是以黃疸表現。

吳健暉說，黃疸症狀、糞便變灰白色，則是胰臟癌兩大觀察重要指標。當腫瘤變大時，會壓迫到腸道、膽管，前者會有噁心、嘔吐，伴隨著體重明顯減輕；後者則會出現黃疸、茶色尿、鞏膜變黃、皮膚變黃及搔癢。而膽管因為被堵塞無法排出膽汁，糞便會變成灰白色，梁程超提醒，糞便顏色也是觀察健康狀況的指標之一。

胰臟癌症狀有哪些？

●黃疸、皮膚變黃：腫瘤壓迫到膽管，或癌細胞侵襲到肝臟，黃疸指數飆升。

●腹痛、背痛：若發生在胰臟的體部及尾部，會出現上腹、肚臍周邊疼痛，延伸到背部。

●明顯暴瘦：腫瘤壓迫到腸胃，吸收能力變差，影響食欲。

●糞便異常：小腸吸收障礙導致大便浮油，或膽管堵塞，糞便變成灰白色。

胰臟癌的病程是所有癌症中進展速度很快的，第一期的5年存活率約34%、第二期21%、第三期11%，且並非所有腫瘤都可以切除，依照治療方式和解剖構造分成可切除、可切除性未明、局部侵犯嚴重不可切除和轉移等。

胰臟癌的高風險群以高齡者、肥胖、糖尿病 、家族史等為主，胰臟癌最大的難處是「難以早期診斷」，現階段也難以透過篩檢達到及早預防的效果。臨床觀察，多數被診斷為初期胰臟癌的患者，多是自費健康檢查時發現。

值得注意的是，根據統計，胰臟癌十大共病中，第二型糖尿病位居第一名，台灣北醫附醫血液腫瘤科主治醫師林寰澤指出，目前不太確定胰臟癌與糖尿病之間的關係，但可以肯定的是，罹患糖尿病者，有高度的機率會導致胰臟癌。尤其有些患者沒有糖尿病家族史，飲食也都正常，但突然被診斷罹患糖尿病，不久也診斷出胰臟癌，這類「突然出現糖尿病」的患者，幾乎都是胰臟癌所引起的糖尿病。