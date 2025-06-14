車模疑命喪牛奶針 醫揭禁忌用途：不是拿來好睡用的

麻醉藥「propofol丙泊酚」，因為顏色像是牛奶又俗稱「牛奶針」。（食藥署提供）

有「車模界林志玲 」稱號的女模蔡語芯，上月在台北市法瑞診所疑似接受「牛奶 針」舒眠針後，陷入昏迷，家屬決定拔管。麻醉專科醫師蘇百川指出，牛奶針不適用任何醫療行為的睡眠治療，一般用在麻醉跟重症病人鎮靜，但過量使用會影響呼吸中樞，破壞身體保護機制，甚至導致死亡。

據了解，蔡語芯長期飽受失眠所苦，今年間透過親友介紹，前往台北市法瑞診所接受舒眠電波療程，沒想到蔡語芯施打牛奶針後，突陷入昏迷、失去呼吸心跳，經搶救後呈現腦死，家屬決議拔管。

「丙泊酚」（Propofol），因製劑外觀呈現乳白色而被稱為「牛奶針」，更曾讓曾讓流行樂天王麥克傑克森送命。蘇百川說，牛奶針是用在麻醉病人，或加護病房重症患者的鎮靜，例如避免患者因為插管不適產生躁動，會透過點滴注入牛奶針讓患者睡著，但絕對沒有單純使用在改善睡眠問題。

蘇百川表示，根據科學實證，幾乎沒有證據支持牛奶針可以改善睡眠品質，例如，幫助安眠藥使用量下降等。然而，部分民眾追求「睡著的感覺」，感受牛奶針帶來睡著、放鬆感覺而前往坊間「治療」，甚至不斷重複療程。

「不論是麻醉還是睡眠藥物，當使用量達一定程度後，就會抑制人體呼吸機制」，蘇百川說，一般狀況睡著打呼時，血氧濃度下降、血中二氧濃度上升，延腦會刺激身體呼吸中樞，加快呼吸速度，或是呼吸中止症患者常見的睡到一半被嚇醒，以維持身體正常運動。

臨床上使用，患者會有監測儀器來觀察血氧濃度、心跳等，蘇百川指出，麻醉醫師會觀察數據，若有異常可以從旁協助，抬高下巴暢通呼吸，或是降低藥物濃度等，避免血氧濃度持續下降。然而，若是沒有從旁介入輔助，藥物會持續破壞身體運作的保護機制，血氧濃度一路下降，最後恐讓腦部缺氧、腦細胞死亡，甚至再也醒不過來。