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痔瘡便血肛門腫… 暈眩、易疲累 女病患嚴重貧血

記者林宛諭
醫師提醒，若長期便血不就醫，重則可能錯失發現大腸癌的時機。(圖／123RF)
醫師提醒，若長期便血不就醫，重則可能錯失發現大腸癌的時機。(圖／123RF)

痔瘡是最常見的文明病之一，醫師提醒，若長期便血、肛門腫脹卻羞於就醫，輕則影響生活，重則延誤更嚴重病情，甚至可能錯失發現大腸癌的時機。

台灣彰化秀傳醫院大腸直腸外科醫師林安仁指出，痔瘡是由肛門部位血管與彈性組織組成，能協助控制排便，長期便祕、久坐或孕期壓力，皆可能導致痔瘡腫脹或出血。有女病患多年便血未理會，直到出現嚴重貧血才就醫，血紅素僅剩5（正常為12至16），時常暈眩、易疲勞，生活大受影響。

另有長者因痔瘡脫垂、便便擦不乾淨，不敢參加社交活動，甚至引發感染發炎，才被家人帶往就醫。林安仁提醒，若糞便帶有血塊或顏色偏深，應儘速檢查，以排除大腸癌等其他病變。

便祕是痔瘡主因之一。林安仁表示，有些民眾甚至一周僅排便一次，恐加重痔瘡惡化，應每日補充水分、蔬果及膳食纖維，也可攝取發酵食物如味噌、納豆等幫助排便。

若痔瘡嚴重脫垂，造成異物感影響生活，可考慮手術處理。

目前除了健保手術，也有自費的冷凝刀與雷射燒灼技術，冷凝刀術後幾乎無感，恢復期短，適用於輕度痔瘡；雷射可讓血管消融，術後隔天即可上班。不過，中重度痔瘡仍以傳統健保手術為主，費用與方式應由醫師評估。

中醫也指出，痔瘡多因體內燥熱、血瘀與脾虛所致。秀傳中醫部醫師邱伯恩說，油炸、燒烤易使體質偏熱，加上久坐、氣虛，皆可能引發痔瘡。

中藥如黃連、黃芩、大黃有助清熱潤腸；搭配山藥、茯苓、白朮等亦能健脾補氣，改善體質與排便狀況。

另外，如果習慣蹲馬桶超過10分鐘，也可能會增加痔瘡風險。醫師警告，馬桶座圈對臀部的壓力，會導致血液湧向該區域，增加肛門周圍脆弱區域的血壓，導致罹患痔瘡風險升高，喜歡帶著手機蹲馬桶的人務必特別小心。

便祕

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