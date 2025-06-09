我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

洛杉磯市中心全面禁止集會 有記者腿部中橡膠子彈

流鼻血不一定是鼻咽癌 若持續2周 速就醫找病因

趙容萱
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，流鼻血的原因多元，若反覆發生持續超過兩周，應就醫檢查釐清真正病因；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，流鼻血的原因多元，若反覆發生持續超過兩周，應就醫檢查釐清真正病因；示意圖。（圖／123RF）

45歲陳姓男子吸菸多年，近幾周頻繁流鼻血，他上網搜尋，擔心罹鼻咽癌，於是至台灣台中長安醫院求診。醫師林恆甫說明，流鼻血的原因多元，若頻繁發生或不易止血，務必尋求專業醫師診斷，釐清真正病因。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說明，最常見的流鼻血位置是在鼻中膈前方，這裡聚集了大量血管，像是挖鼻孔、乾燥環境、過敏或感染時造成的局部血流增加，甚至鼻竇炎與臉部創傷、高血壓腫瘤等，都可能誘發出血。所以在看診時，通常會詳細詢問病史、測量血壓，並參考雲端藥歷，必要時會安排鼻咽內視鏡檢查來輔助診斷。

那鼻咽癌是否會以流鼻血為表徵？林恆甫解釋，鼻咽癌的位置在鼻腔最深處的鼻咽部，所以比較不會從鼻孔流出且量少，有時候甚至會倒流到口咽部咳出血絲。此外，鼻咽癌的早期症狀常見有鼻塞、耳悶、單側聽力減弱、頸部淋巴腫大等。

「這些症狀常被民眾忽視或誤以為是感冒，導致錯過治療黃金期」，林恆甫提醒，若上述症狀持續超過兩周，應至有鼻咽內視鏡的醫療院所檢查。

醫師林恆甫建議，若流鼻血反覆發生持續超過兩周，應至有鼻咽內視鏡的醫療院所檢查。（...
醫師林恆甫建議，若流鼻血反覆發生持續超過兩周，應至有鼻咽內視鏡的醫療院所檢查。（圖／長安醫院提供）

至於流鼻血的治療方式，林恆甫說，大多會在鼻內噴灑局部血管收縮劑後，請病人坐姿前傾低頭、持續緊捏鼻頭十分鐘左右。在更嚴重的情況下會使用鼻內填塞物、甚至血管栓塞或是手術來協助止血。陳姓病患經檢查後，確認為鼻中膈血管破裂，與抽菸引起的黏膜乾燥有關，經噴灑血管收縮劑後已改善。

林恆甫提醒，預防勝於治療，民眾應避免挖鼻孔等不良習慣，若有鼻過敏或鼻竇炎等問題，應積極治療以減少鼻腔黏膜受損的機會。此外，保持室內適當濕度，對於預防因乾燥引起的鼻出血也有幫助。若流鼻血情況反覆發生，民眾不必過度恐慌，但也不可輕忽，及早就醫找出病因，才能獲得最適當的治療。

高血壓 腫瘤

上一則

壓力大易罹癌 6成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

延伸閱讀

她因鼻竇炎驗出大腸桿菌 來自前男友7年前對臉放的屁？

她因鼻竇炎驗出大腸桿菌 來自前男友7年前對臉放的屁？
舊金山加大：吸或食大麻 都有害血管、心臟

舊金山加大：吸或食大麻 都有害血管、心臟
23歲移工慘遭機台捲斷手指...雇主冷靜撿起放冰袋 整外醫精準接回

23歲移工慘遭機台捲斷手指...雇主冷靜撿起放冰袋 整外醫精準接回
婦愈動愈暈 原來罹罕見竊血症候群…血液被「偷」給左手

婦愈動愈暈 原來罹罕見竊血症候群…血液被「偷」給左手

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

曾有心梗警訊 名醫靠「配1飲品」瘦20公斤…15年不復胖

2025-06-02 13:00
示意圖／取自123RF

雞肉吃太多恐罹消化道癌？醫曝最新研究：死亡率高27%

2025-06-02 13:45
醫師提醒，腸泌素藥物非減重萬靈丹，一定要搭配飲食、運動；使用藥物也應在醫師跟藥師衛教下使用。（本報資料照片）

馬斯克也愛用瘦瘦筆 醫：長期用恐沒效 還增胰臟炎風險

2025-06-04 03:05
鮪魚罐頭。（本報資料照片）

三餐只吃魚不吃肉 血脂出現驚人變化

2025-05-27 22:55
每晚睡眠7~8小時的人，早逝風險最低。(美聯社資料照片)

想健康活百歲 醫學專家曝4長壽關鍵

2025-06-04 02:00
急診醫師在臉書提醒，不論是到醫院或是在擁擠的捷運、公車上，都應該要配戴口罩，並且高風險族群一定要檢驗是否確診，以利盡快吃抗病毒藥物。圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。（本報資料照片）

新冠疫情升溫 急診醫驚一堆「天選之人」都成普通百姓

2025-06-03 17:24

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　