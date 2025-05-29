藥物治療+肺部復健 「菜瓜布肺」喘口氣 

「肺纖維化」與肺癌同等嚴重，現今已有藥物控制，不只減緩疾病惡化速度，也能減少六成急性惡化比例；示意圖。(圖／123RF)

「肺纖維化（俗稱菜瓜布肺）與肺癌同等嚴重，10年前醫師兩手一攤，現今已有抗肺纖維化藥物，不只減緩疾病惡化速度，也能減少六成急性惡化比例，若病患有機會接受肺移植，這將是實現長期存活的治療選項，在等待過程中，藥物治療及肺復健是維持病情的兩大工具，也是在等待器官移植前最好的方法。」中山附醫胸腔內科主治醫師陳世彬有感而發地說。

菜瓜布肺會因為肺部纖維化的過程，用力呼氣肺活量（FVC）從正常一年減少30ml到雪崩式下降200ml，進展式菜瓜布肺的患者FVC甚至只剩原本的三分之二。但隨著抗肺纖維化藥物上市後，也讓病人得以「喘」一口氣。

病友林先生指出，發病初期連走一百公尺都會喘，當時有用藥控制病情，但3、4年後又再度感冒，才轉診至台中榮總就醫，在加入新藥臨床試驗後，已能從地下室走上五樓都沒問題。

目前抗肺纖維化藥物健保 署有條件給付，但對患者而言，肺功能是不可逆，有些病人會等待肺移植，陳世彬認為，無論有無等到器官，都需要規律的治療及肺部復健。

學會活動節能技巧

澄清綜合醫院中港院區胸腔內科主治醫師劉旭崇指出，呼吸困難會影響到民眾的社交活動及降低身體活動力，甚至營養不良，因此，營養補充 採高熱量高蛋白，居家安全及舒適睡眠環境也很重要。

劉旭崇認為，為了減少身體耗能，活動節能技巧宜採「慢、穩、計畫、休息」的原則，事先規畫、動作緩慢、分段活動、適時休息，避免彎腰或抬高雙手的費力活動，可以使用長柄工具減少家務的負擔。

日常運動鍛鍊肺活量

中國附醫呼吸治療師李靜美教授指出，肺部復健可以從呼吸與走路中獲得訓練。

1.呼吸訓練

● 進行腹式呼吸時，全身放輕鬆，一手放在肚子上，鼻子吸氣到肚子滿脹，肚子用力嘴巴吐氣，每天練習10到15分鐘。

● 噘嘴呼吸，搭配腹式呼吸，吐氣時要慢慢長吐，可拿著一張衛生紙在前面，吐氣時衛生紙要能慢慢飄起來，才能把氣吐乾淨。

2.走路訓練

選擇平坦路面，從5-10分鐘開始，逐步增加時間；每天15-30分鐘（可分段進行），維持在可以說話但無法唱歌的狀態。