睡覺電扇吹整夜 易造成呼吸道、肌肉不適

醫師提醒，電風扇持續送風對身體會造成隱性壓力，可能會刺激喉嚨與呼吸道，降低肌肉的血液流動；示意圖。（圖／123RF）

天氣愈來愈熱，很多人把電風扇拿出來吹整晚。醫師警告睡覺時吹電扇可能會給健康帶來危害，包括引發呼吸道和肌肉的不適，對過敏族群尤為嚴重。

美國醫師阿里（Naheed Ali）警告，整晚開著電風扇睡覺可能導致劇烈咳嗽、胸痛與劇烈肌肉痠痛。電風扇持續送風會對人體造成隱性壓力，可能使喉嚨與呼吸道受到刺激，且降低肌肉的血液流動。

這樣的健康風險，對於嚴重過敏與氣喘患者來說，可能更為嚴重，因為空氣流動會捲起灰塵與髒污顆粒，進一步吸入肺部；還有細小的絨毛、皮屑與花粉也會因為氣流而持續懸浮，進一步深入呼吸道。阿里指出，某些氣喘與過敏患者經常會在一夜風扇後，醒來時感到胸部異常緊繃。

另外電風扇穩定的氣流，會導致鼻腔與喉嚨在早晨變得極度乾燥。乾燥的空氣會刺激呼吸道，使鼻竇與喉嚨內產生更多黏液與痰液。乾燥的呼吸道會產生更濃稠的黏液，會讓過敏原與刺激物貼近敏感組織，久而久之，可能引發咳嗽、聲音沙啞或整日持續的鼻塞。

睡覺時開風扇也可能引發肌肉問題。阿里指出，長達7～8小時的冷風會使肌肉與關節 的組織溫度微幅下降。肌肉會自然收縮作為防禦，這種緊繃狀態可能持續到洗個熱水澡或進行輕度伸展後，血液循環才會恢復正常。

阿里指出，進行一些小調整可以讓風扇發揮降溫效果，又不會讓呼吸道或關節在整夜感到不適。他建議的應對方式包括：

1、將風扇定時只運作90分鐘（一個睡眠週期）；2、定期清洗床單被套以減少空氣中灰塵量；3、將風扇朝遠離床鋪方向吹；4、床邊準備一杯水以便喉嚨乾燥時飲用。