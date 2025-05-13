我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主認知研究 全球受訪者對美國觀感低於中國

俄州警設局逮買春客 赫見奧運摔角金牌選手

女業務常應酬拚酒 檢出致癌瘜肉 醫揭7危險族群

記者廖靜清
聽新聞
test
0:00 /0:00
搭載AI智能輔助篩檢，比過去傳統的大腸鏡更容易辨識出瘜肉的種類，大大提升檢查品質。(圖／行健大直健康管理診所提供)
搭載AI智能輔助篩檢，比過去傳統的大腸鏡更容易辨識出瘜肉的種類，大大提升檢查品質。(圖／行健大直健康管理診所提供)

28歲廖姓女業務在公司同事邀請下，做了健康檢查，竟發現兩顆可疑瘜肉。透過AI技術輔助初步辨識為腺瘤性瘜肉，後續病理報告再次確認為癌化風險較高的「腺瘤性瘜肉」。她對此結果感到驚訝，明明還很年輕，疾病竟提早找上門，還好提早切除會致癌的瘜肉。

台灣行健大直健康管理診所院長梁程超表示，「腺瘤性瘜肉」極有可能演變為癌症，產生癌變的機會為5至10%，瘜肉長愈大，產生症狀或癌變的機率就愈高。以廖小姐為例，雖然身材纖細、年紀不到30歲，因經常應酬拚酒，周末休假日也愛小酌，「喝酒」是發生大腸瘜肉、罹患大腸癌的風險因子。

梁程超指出，大腸癌發生率一直居高不下，並且有年輕化趨勢，跟飲食失衡、作息紊亂、不愛運動有關。「大腸癌可以預防，包括透過篩檢早期發現、早期治療。」

梁程超提醒，年輕族群常自認健康無大礙，或是已發生問題卻貪圖方便依賴腸胃藥物及腸胃機能調整營養補充品，延誤救治時間，建議有肥胖、家族史、生活及飲食習慣不佳、抽菸、喝酒、沒有運動習慣者，這七類危險族群都應提高警覺，主動提前安排大腸鏡檢查。

梁程超表示，並非所有瘜肉都必須切除，但是「腺瘤性瘜肉」一定要切除，若未處置有可能在5至10年將發展成大腸癌。他指出，新型的AI腸胃鏡檢查能夠有效協助醫生的判斷，多了助功利器揪出潛藏病灶。

AI 癌症

上一則

主動脈瓣狹窄症狀輕微易忽略 醫籲及早檢查

下一則

發芽就有毒不能吃? 皮可當作堆肥? 馬鈴薯8大迷思

延伸閱讀

45歲婦膽結石 達文西手術50分鐘解決 幾乎無痛不留疤

45歲婦膽結石 達文西手術50分鐘解決 幾乎無痛不留疤
28歲女業務常應酬拚酒 檢出致癌瘜肉 醫揭7危險族群

28歲女業務常應酬拚酒 檢出致癌瘜肉 醫揭7危險族群
菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含致癌脂肪…專家喊少吃

菜籽油、玉米油等種子油 新研究：含致癌脂肪…專家喊少吃
便血小心大腸癌 4狀況快就醫 8成患者是吃出來的

便血小心大腸癌 4狀況快就醫 8成患者是吃出來的

熱門新聞

咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（圖／123RF）

咖啡渣除臭防蟲外 還能種菇、洗鍋、醃肉 但用完不能做1事

2025-05-09 02:00
急診醫師翁梓華說，可樂竟然是急診醫師的輔助治療工具，若被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔。（本報系資料照片）

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

2025-05-08 05:42
白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
咖啡因、含糖食物、酒精、辛辣食物、高脂食物、高度加工食物、能量棒這7種食物會嚴重影響睡眠質量。（美聯社）

越吃越睡不著？7種食物正在害你失眠

2025-05-05 14:54
勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。(本報系資料照片)

SPF50+擋不了黑斑？醫曝「防曬22法則」防光老化

2025-05-10 22:45
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則