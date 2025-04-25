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巴金森症患者 藥量不足易斷電 1招解套

記者廖靜清、李樹人
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醫師說，巴金森症中晚期患者用藥多年，普遍面臨藥效減弱的瓶頸。(圖/123RF)
醫師說，巴金森症中晚期患者用藥多年，普遍面臨藥效減弱的瓶頸。(圖/123RF)

夜裡尿急，60多歲張先生醒後爬起身，衝往浴室，但才走一兩步，整個人釘住不動，就像是木頭人，忍不住尿意，褲子、地板濕一片。專家表示，中晚期巴金森症患者經常在夜間因藥量不足而失去活動能力，嚴重影響生活品質。

台灣巴金森之友協會理事長、台大醫院巴金森症暨動作障礙中心主任吳瑞美表示，巴金森症是一種慢性腦部功能退化疾病，主因為多巴胺分泌功能逐漸失調，損害中樞神經、動作技能、語言能力以及其他功能。早期明顯症狀為顫抖、臉部僵硬、行動緩慢、常常跌倒等，由於每個人臨床表現不盡相同，易被忽視，延誤就醫。

台灣認知功能促進協會理事長、亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，巴金森症早期症狀可能只是手部發抖、單側手腳行動遲緩、行動稍微僵硬，部分患者伴隨著半夜夢中手腳踢動、大喊大叫。

至於疾病的中後期（約8至9年）則可能出現「來電─斷電」（On-Off）藥物反應，所幸緩釋型藥物問世後，在醫師評估下，依照動作障礙程度，調整使用，有助於改善病人生活品質。

吳瑞美解釋，中晚期患者用藥多年，普遍面臨藥效減弱問題，藥量足夠時行動自如，但藥效消退後，較嚴重的患者如同電池沒電，出現全身僵住、動作遲緩、反應變差、寸步難行等「斷電」現象，容易跌倒、受傷。

臨床顯示，傍晚時段為巴金森症患者「斷電」高峰，吳瑞美說，曾有個案在下班後走路，及搭捷運時突然整個人僵住，無法行動，險象環生。另一高峰則是凌晨，如張先生半夜如廁時「斷電」，釘在原地而尿失禁。

「藥物治療成功的關鍵在於劑量是否足夠」，吳瑞美說，左旋多巴胺類藥物需維持血液中有效成分的濃度，在緩釋型藥物問世後，延長血液中藥物濃度，降低患者狀況波動頻率。

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