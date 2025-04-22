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磁波椅改善女性漏尿 體外震波重建男性雄風

李宗祐
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磁波椅座位底下有個類似探頭儀器，會發出電磁波磁場，造成骨盆底肌肉收縮，促進尿道周圍肌肉強壯。（記者李宗祐／攝影）
磁波椅座位底下有個類似探頭儀器，會發出電磁波磁場，造成骨盆底肌肉收縮，促進尿道周圍肌肉強壯。（記者李宗祐／攝影）

56歲男子喪妻後結交女友，每月固定約會一次，因為有早洩、勃起功能障礙等而求助診所醫師，經採用體外震波治療重振雄風。

台灣嘉義市泌琪林診所院長泌尿科醫師林佳達表示，低能量震波儀是非常低的能量用來破壞海綿體、微血管，藉此促成新生作用，是一種再生醫學；以前性功能障礙都是吃藥治標不治本，自從再生醫療醫學興盛後，藉由極輕微的破壞、造就男性生殖器海綿體血管新生，從而增進勃起的功能，逐漸恢復美滿的「性福生活」。至今有20名患者接受治療，近1年來有9成患者回饋效果不錯。

台灣泌琪林診所院長泌尿科醫師林佳達表示，採用體外震波治療，協助男子重振雄風。（記...
台灣泌琪林診所院長泌尿科醫師林佳達表示，採用體外震波治療，協助男子重振雄風。（記者李宗祐／攝影）

林佳達表示，療程大約1周1次，輕症者6次，重症者12次療程；有70多歲的直接做振波，也有30歲的需要吃藥輔助，每個人的病情都不大一樣。療程後的2至3個月，血管新生較明顯，可達最大效果。

許多年長女性朋友有「尿失禁」的困擾，診所特聘女醫師陳慧雅駐診，並引進磁波椅協助改善；醫師陳慧雅表示，導致女性尿失禁常見原因「應力性尿失禁」與「急迫性尿失禁」，應力性尿失禁的成因為多產、更年期、以及老化等等，而急迫性尿失禁的成因多為感染、退化、糖尿病為主要因素。

醫師陳慧雅表示，「磁波椅治療」利用磁波加強骨盆的肌肉及支撐膀胱壓力的尿道，達到禁...
醫師陳慧雅表示，「磁波椅治療」利用磁波加強骨盆的肌肉及支撐膀胱壓力的尿道，達到禁尿的效果。（記者李宗祐／攝影）

陳慧雅表示，「磁波椅治療」是一種「被動式的凱格爾運動」，利用磁波加強骨盆的肌肉及支撐膀胱壓力的尿道，達到禁尿的效果，此外，磁波治療還可以放鬆骨盆與膀胱的肌肉，緩解膀胱過動症症狀，也能緩解許多婦女都會有的骨盆腔疼痛。

林佳達表示，磁波椅座位底下有個類似探頭儀器，會發出電磁波磁場，造成骨盆底肌肉收縮，促進尿道周圍肌肉強壯，達到治療效果。透過這部儀器30分鐘就可以幫忙收縮1萬次以上凱格爾運動（凱格爾運動主要透過收縮肛門肌肉、陰道周圍肌肉、尿道周圍肌肉，來強化與放鬆骨盆底肌肉。）療程大約1周2次，每次30分鐘，大約6次就會有感到效果。

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