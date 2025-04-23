免疫治療副作用 全身紅腫癢、起水泡有解

台灣長庚團隊找到癌症免疫藥物嚴重過敏反應的原因，顯著快於使用傳統的系統性類固醇治療患者，可成為治療與預防的利器。（圖/123RF）

一名54歲三陰性乳癌患者，治療需要綜合使用化療、手術及放療等多種方式，出現皮膚過敏反應。一開始只有零星紅點，後來整個背部產生嚴重發炎且有水泡，經高劑量類固醇治療仍持續發紅，在接受抗腫瘤 壞死因子（TNF拮抗劑）生物製劑治療，終於控制病情。

台灣林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，癌症 免疫治療引發的副作用中，皮膚副作用占比約3至5成，刺痛、紅腫、疼痛、起水泡等不適，易讓患者對癌症治療失去信心，醫師用藥也會有諸多考量。

「免疫療法是利用抗體藥物，激發人體自身免疫系統攻擊癌細胞 ，但是太過度活化也不好。」林口長庚醫院皮膚科藥物過敏中心主任陳俊賓說，研究團隊進一步使用抗腫瘤壞死因子生物製劑，治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重藥物過敏反應，結果發現患者的皮膚復原速度顯著快於使用傳統類固醇治療患者，且無再復發現象。

陳俊賓說，免疫檢查點抑制劑引發的不良反應，除了皮膚變得乾燥、發癢、發紅、變深色或脫皮，其嚴重不良過敏反應包含表皮壞死和毒性表皮溶解症，當出現大範圍的皮膚破皮和黏膜潰瘍，可能引起多重器官衰竭而導致死亡，死亡率高達40%。