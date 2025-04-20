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天氣忽冷忽熱70歲嫗腦中風 微創內視鏡手術救命

記者江良誠
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南投醫院神經外科主任葉國球透過微創內視鏡手術治療病患。（圖／南投醫院提供）
南投醫院神經外科主任葉國球透過微創內視鏡手術治療病患。（圖／南投醫院提供）

天氣乍暖還寒，忽冷忽熱，血管容易受到氣溫變化劇烈收縮，一名70歲林姓婦人近日腦出血，因出血部位較深開顱風險高，南投醫院透過微創內視鏡手術，迅速清除血塊，成功救回一命。

台灣衛福部南投醫院神經外科主任葉國球說，林姓病患有高血壓病史，前幾天因劇烈頭痛後意識不清，被家人緊急送醫，經電腦斷層檢查確診為腦出血，因血腫壓迫周圍腦組織，考量傳統開顱手術風險高，神經外科團隊安排微創內視鏡手術，迅速清除血塊，救回一命。

葉國球說，微創內視鏡手術與傳統開顱手術相比，有傷口小、術後恢復較快、併發症較少等優點。微創內視鏡手術僅需約2公分開口，腦本體也僅有約0.7公分傷口，可減少腦組織損傷，恢復速度較快，縮短住院時間。

中風發生猝不及防，除了死亡，還有很高的機率造成失能，一旦出現腦中風，須把握黃金治療時間，盡力保留器官功能，減少嚴重後遺症的風險。

葉國球提醒，高血壓、高血脂及高膽固醇等慢性病皆是腦中風危險因子，建議民眾定期健康檢查，控制好血壓、血脂與膽固醇，養成良好生活習慣，均衡飲食、規律運動、戒菸、節制飲酒。在天氣不穩定的時候，應特別注意保暖，適量補充水分，降低腦血管疾病的風險發生。

中風 血脂 高血壓

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