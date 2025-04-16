老婦骨頭痛 竟是多發性骨髓瘤腎功能衰退致水腫

在多發性骨髓瘤病患中，七成會出現貧血；示意圖。(圖／123RF)

長輩出現貧血、骨頭痛、下肢水腫等症狀，有時原因並不單純。台灣一名年約65歲女性突然出現下肢水腫，結果發現，水腫是腎功能衰退造成；進一步檢查顯示，她也有貧血，最後，醫師查到這些症狀的病根，竟是多發性骨髓瘤導致。聽醫師分析後，這名女性使用四合一療法，也就是以蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、類固醇，再搭配單株抗體藥物進行治療，癌細胞 終受壓制，症狀明顯好轉。

★早期症狀 常被誤為老化

「在多發性骨髓瘤病患中，七成出現貧血。」台北榮民總醫院內科部血液科主治醫師蔡淳光分析，多發性骨髓瘤又稱為「螃蟹（CRAB）」病，主因為疾病症狀包括高血鈣、腎功能衰退、貧血與骨頭病變，取症狀英文第一個字母 組合，就是CRAB，而病患以65歲以上長者居多，症狀可能被當成老化跡象，或以為是糖尿病 引起的腎病變而受忽視，錯失「早期治療」黃金時機。

★復發風險高 應控制病情

多發性骨髓瘤的復發風險極高，隨著病程演進，復發時間會縮短，頻率也會變頻繁，對於腎臟、骨頭、免疫功能所帶來的傷害，也會更劇烈，因此治療目標除了控制病情，延緩復發也是重點。目前醫界共識、國際治療指引認為，相較於上述三合一療法，四合一療法加上了單株抗體藥物，能加強治療深度，且病患平均可維持約七年不復發，對於減少腫瘤對器官的傷害、生活品質的改善，可帶來不少幫助。