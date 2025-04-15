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大小、位置、時間…3大因素影響 腦中風預後大不同

李樹人
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腦中風預後情形，與血管出血或缺血區域大小、發生位置，例如是否靠近腦幹，以及病發後送至急診的時間等三大因素有關；示意圖。（圖／123RF
腦中風預後情形，與血管出血或缺血區域大小、發生位置，例如是否靠近腦幹，以及病發後送至急診的時間等三大因素有關；示意圖。（圖／123RF

不少人腦中風，但預後狀況卻大不同，有人有幸回到職場，不須依賴旁人照護。但中風後，肢體癱瘓，體能狀況一蹶不振，長期臥床，也大有人在。

同樣腦中風，為何預後截然不同？台灣國泰醫院神經外科主任謝政達表示，這與血管出血或缺血區域大小、發生位置，例如是否靠近腦幹，以及病發後送至急診的時間等三大因素有關。

謝政達說，前兩大因素只能看運氣、聽天由命，唯一可以控制的「就醫時間」，如果越早就醫，接受血栓溶解劑、取栓手術等治療，就能大幅降低預後肢體癱瘓等風險，提高生活品質。

「如果腦幹血管阻塞、出血，預後較不樂觀。」台灣嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈說，這類大中風患者預後情況相當差，如果無法及時到院搶救，日後臥床機率高達八至九成，且再度中風機率高，損及語言、認知、記憶力等功能，提高失智風險。

是否積極復健，也決定預後，邱孟祈強調，「腦中風患者術後務必把握復健黃金期」，可惜不少患者術後排斥復健，一來不想讓外人看到自己殘缺一面，或無法忍受後復健過程的痛苦。如果沒能在手術後六個月內到院持續復健，一旦關節攣縮變形，肌肉組織異常，幾乎無法恢復生活自主能力。

在治療方面，邱孟祈表示，傳統搶救梗塞型腦中風患者，以靜脈注射血栓溶解劑為主，一般建議於出現臉部不對稱、手臂無力、說話不清楚等症狀後，3至4.5個小時內治療，若太晚施打，療效不佳，且容易增加出血風險；謝政達表示，2015年取栓手術問世，提供腦中風治療另一項利器。

邱孟祈表示，有些個案症狀不典型，並無肢體癱瘓、臉歪嘴斜，僅有頭暈、頭痛，有些隔了23天才就醫，錯失急救黃金期，失去生活自理能力。此時，家人親友的支持更顯重要。

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