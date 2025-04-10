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32歲男愛運動、每年健檢 跑步暈倒竟是急性心梗塞

記者郭政芬
經過心導管手術後，患者病情獲得改善。(圖／醫院提供)
經過心導管手術後，患者病情獲得改善。(圖／醫院提供)

一名32歲年輕男性參加馬拉松比賽昏倒兩次，被送到醫護站休息後，仍然感到胸悶和呼吸喘，醫師經心電圖檢查後判斷為急性心肌梗塞。但該男子過去從未發生類似狀況，平時除了跑步，還會進行重訓等運動，並且每年健檢，吃保健食品養生。怎麼還會發生心肌梗塞？

對此，台灣中國醫藥大學新竹附設醫院心臟內科醫師薛朝文表示，心肌梗塞雖好發於50歲以上族群，但現代人飲食西化、生活緊湊、作息失調，心肌梗塞的發生已有年輕化的趨勢。即便是年輕常運動的人，也可能發生血管阻塞。若同時有心血管疾病的家族病史、三高患者、肥胖、吸菸等高風險的狀況，更容易加速血管阻塞。

運動怎麼反而會引起心肌梗塞？薛朝文說明，若血管本身就有病變，就可能像不定時炸彈一樣突然惡化，導致心肌梗塞，威脅到生命安全。這名男子剛好發生在跑步時，運動時會讓阻塞的血管血流量比平常更少，胸悶胸痛等症狀會更明顯。

典型心絞痛就是在運動或是情緒激動時會變嚴重，休息時會緩解。不過，運動對於心血管的健康有益處，能讓心絞痛更早被發現，仍然建議每周至少5天、每天至少30分鐘的次中等強度運動。

薛朝文表示，急性心肌梗塞是血管突然完全堵塞，只靠藥物不一定能恢復血流，須由專科醫師判斷是否進行心導管手術，現今的心導管技術已經十分純熟，大部分的病患都能在清醒的狀態下完成，微創的技術使傷口如同針孔一般。該名患者在手術過程中放置了一支支架，術後第三天就出院。

薛朝文強調，常規的健康檢查不一定能發現血管阻塞，因為這類問題通常需要更進一步的檢查，如電腦斷層血管攝影或運動心電圖，尤其高風險族群，要更加留意胸悶胸痛等症狀，並考慮進一步就醫檢測，即使是年輕人，也不該忽視心血管健康，避免發生憾事。

三高 心血管疾病

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