主動脈瘤無聲潛伏 定期檢查防「隱形炸彈」

微創的主動脈支架手術，利用穿刺導引支架至動脈瘤位置，將主動脈支架展開，達到避免動脈瘤破裂之風險。(圖／台北慈濟醫院提供)

主動脈瘤被稱為「隱形的體內炸彈」，初期幾乎無症狀，一旦破裂，死亡率高達九成以上。醫師提醒，高血壓 是最主要危險因子，長期血壓不穩可能導致主動脈壁壓力增加，使動脈異常膨脹，進一步提升破裂風險。

台北慈濟 醫院心臟血管外科醫師宋鎮宇說，主動脈瘤不易察覺，透過定期健康檢查，有機會及早發現並進行治療，降低危險。

患者91歲陳姓老婦人有高血壓病史，近日因季節交替，血壓波動較大，某日突然胸痛、呼吸困難，被家人緊急送往醫院。

宋鎮宇透過胸部X光發現，她的縱膈腔擴大且左側肋膜有大量積液，進一步電腦斷層檢查確認為直徑約六公分的胸主動脈瘤破裂合併血胸，情況危急。醫療團隊隨即為她進行主動脈支架置放手術，順利修補破裂處，術後住院一周後出院。

宋鎮宇說，主動脈負責將心臟輸出的血液運送至全身，是人體最大血管。當主動脈異常膨脹，直徑超過正常的1.5倍時，即稱為「主動脈瘤」，好發於胸部或腹部。

主動脈位於體腔深部，病變初期不易察覺，通常是在健康檢查或其他影像檢查中意外發現。一旦主動脈瘤破裂，患者可能來不及送醫就已失去生命跡象，因此務必及早預防。

目前主動脈瘤的治療方式主要有兩種，一是傳統開胸或開腹手術，以人工血管縫合取代病變血管；另一種則是微創的主動脈支架手術，醫師從鼠蹊部小切口穿刺股動脈，導引支架至動脈瘤位置，再展開人工血管，使血流順利通過，避免動脈瘤持續擴大。此手術成功率達九成，對高齡或有心肺疾病的患者風險較低，並非所有患者都適用，仍需視動脈瘤位置及病情評估。