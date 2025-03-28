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六旬婦冠狀動脈嚴重狹窄 金鋼鑽「旋磨」成功放置支架

記者胡蓬生／苗栗即時報導
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病患接受治療後，原本鈣化嚴重的病況獲得良好改善(紅圈處)。（大千綜合醫院提供）
病患接受治療後，原本鈣化嚴重的病況獲得良好改善(紅圈處)。（大千綜合醫院提供）

62歲邱姓婦人有高血壓、高血脂，且因末期腎病必須定期洗腎，她近2個月來出現間歇性胸悶而就醫，發現右冠狀動脈鈣化且嚴重狹窄，一般導管氣球無法通過處理，藥物治療也無法改善，醫師改以心導管冠狀動脈旋磨治療術，搭配血管內超音波，順利置放支架。

台灣苗栗市大千綜合醫院心臟內科醫師羅健賢表示，病患出現間歇性胸悶而就醫，經心導管冠狀動脈攝影檢查，發現她的右冠狀動脈鈣化嚴重且狹窄，一般導管氣球無法通過處理，先以藥物治療1個月後，症狀仍未見改善，因此改以心導管冠狀動脈旋磨治療術搭配血管內超音波，順利置放支架並將右動脈鈣化病灶妥當處理。病人術後隔天出院，第3天回診時身體已恢復良好，這也是縣內首例使用心導管冠狀動脈旋磨治療術的成功案例。

羅健賢表示，冠狀動脈旋磨術是一種複雜性的導管技術，專門用於處理高度鈣化或一般導管器材無法通過的病灶，這項技術使用高速旋轉的金剛石包覆鑽頭，能以每分鐘15至22萬轉的超高速，可將血管內的鈣化斑塊磨成極微小的顆粒，可被人體自然吸收。

冠狀動脈旋磨術特別適用於傳統氣球擴張術難以處理的嚴重鈣化、血管嚴重狹窄及傳統支架置放困難的病例，優點是能有效磨開傳統方法難以處理的鈣化病變，為後續支架置放創造更佳條件，並降低血管再出現狹窄的風險。

羅健賢強調，冠狀動脈旋磨術需由經過訓練且衛福部認證的專科醫師操作，同時搭配專業相關設備及心臟外科團隊支援。這次成功案例也為苗栗的心臟疾病患者帶來新的治療選擇。

病患的右冠狀動脈鈣化嚴重狹窄(紅圈處)，一般導管氣球無法通過處理。（大千綜合醫院...
病患的右冠狀動脈鈣化嚴重狹窄(紅圈處)，一般導管氣球無法通過處理。（大千綜合醫院提供）
羅健賢醫師表示這次苗栗縣首例成功案例，可提供病人新的治療選擇。（大千綜合醫院提供...
羅健賢醫師表示這次苗栗縣首例成功案例，可提供病人新的治療選擇。（大千綜合醫院提供）
冠狀動脈旋磨術使用高速旋轉的金剛石包覆鑽頭(紅圈處)，磨除血管內的鈣化斑塊。（大...
冠狀動脈旋磨術使用高速旋轉的金剛石包覆鑽頭(紅圈處)，磨除血管內的鈣化斑塊。（大千綜合醫院提供）

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