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慢性偏頭痛變全身痛 上班族「共病症」纏身

記者黑中亮／台中報導
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。(圖／光田醫院提供)
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。(圖／光田醫院提供)

39歲的黃先生長期飽受慢性偏頭痛折磨，原本透過藥物還能控制，但自去年起，頭痛不僅加劇，更發現全身都痛，求診後，才發現患有慢性偏頭痛，還伴隨纖維肌痛症、憂鬱症、不寧腿症候群，才意識到自己患有被忽略的「共病症」纏身。

黃姓病患指出，慢性疼痛不只是痛，更因為疼痛經常請假，所以常被同事或長官覺得是在「無病呻吟」，後來從頭到腳都不對勁，常感疲累，腦霧，嚴重影響睡眠與情緒，四處求診做了很多檢查發現，身體並非結構性病變引起的慢性疼痛而已。

台灣光田醫院神經醫學部接受醫師楊鈞百表示，慢性疼痛常互為共病且多樣化表現，遊走於神經科（偏頭痛、纖維肌痛症、腦傷症候群），復健科（頸部、下背痛），精神科（情緒障礙、失眠或創傷後壓力症候群），腸胃科（大腸激躁症），泌尿科（膀胱過動症）及牙科（顳顎關節疼痛）之間，大幅影響生活品質需要醫師詳細的問診，才能抽絲剝繭，通盤暸解，給予正確的診斷與處置。

對黃姓患者除接受上述藥物治療外還接受了多項治療，包括專為偏頭痛設計的降鈣激素基因相關肽單單株抗體（艾久維注射液），合併肉毒桿菌素注射治療慢性偏頭痛，重複經顱磁刺激治療憂鬱症外，研究亦顯示rTMS可調整腦部疼痛訊號，重組神經迴路將不好的記憶洗掉，而可以治療慢性疼痛如纖維肌痛症。

楊鈞百並說，慢性疼痛就像「留在腦內不舒服的記憶」，目前有藥物除治療憂鬱症外，還可以調整疼痛路徑，改變疼痛記憶的迴路，但由於有些藥物也能會出現昏沉、水腫或便秘等副作用，醫師會力求平衡，在盡量減少副作用的前提下，提高療效，或視疼痛減少或功能改善情況停藥或減藥。

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