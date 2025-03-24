類風濕性關節炎生物製劑助重生 病友籲應放寬治療條件

罹患類風濕性關節炎30多年的病友賴淑惠說，病情嚴重時，女兒只要輕輕摸她的手，皮膚都會感覺十分疼痛，「連碰都不能碰」，經生物製劑治療後，現在可以畫畫、溯溪，今更舉辦個人油畫展，重拾精彩人生。（記者沈能元／攝影）

台灣類風濕性關節 炎患者估計約15萬至20萬人，其長年飽受關節腫脹、疼痛、變形，皮膚更是被輕輕觸摸時，就感覺無比疼痛，目前治療藥物分為消炎止痛藥及生物製劑、口服小分子藥物等，但生物製劑健保 給付嚴格，高達10多萬名病友無法使用。類風濕性關節炎之友協會理事長張玲瑗說，生物製劑等給付條件多年未作調整，實際能受惠病友人數仍屬少數，呼籲健保署重新評估，放寬給付進階藥物條件。

類風濕性關節炎之友協會舉辦會員大會並公布最新調查，去年經盤點病友對治療期待與未被滿足的需求，分別針對使用傳統治療與進階治療病友，收集1747位意見，其中傳統治療1474份，進階治療273 份。

調查發現，未接受過進階藥物治療，如生物製劑及口服小分子藥物者，僅4.5%病友滿意目前治療、2.2%病友自覺目前病情控制得很好；但相較接受進階藥物病友95%滿意目前治療，80%自覺病情控制得很好，比例明顯偏低。未接受過進階藥物者近5成皆已治療10年以上，長期未獲得有效治療，不僅生活品質受損，也增加醫療負擔。

張玲瑗表示，類風濕性關節炎為無法治癒的疾病，須長期與「疼痛」共存，患者生活品質永遠回不去，有醫師曾說，患者需和大家「永遠說再見後」，痛苦才會消失，多數病友長年使用傳統藥物治療，不僅病情控制不佳，還要忍受藥物合併的腸胃道不適、肝腎功能不佳等副作用。

類風濕性關節炎好發於40歲後的中年女性，正是需要工作、照顧孩子的時候，罹病後恐無法繼續工作，有時更因反覆就醫、疼痛，無法全力照顧孩子，內心對孩子產生虧欠，張玲瑗說，每年5月母親節 時，許多孩子問媽媽想要什麼禮物，但患有類風濕性關節炎的媽媽因內心歉疚，甚至無法開口，患者身心面臨極大痛苦。

張玲瑗說，許多未達現行給付標準的病友，因病況不穩，當醫師建議要增加使用非類固醇消炎止痛藥，卻又有引發腸胃道出血的疑慮，無法再服用常用的非類固醇消炎止痛藥。若改服沒有消炎功能的止痛藥，卻又造成發炎指數偏高，只能加重類固醇用藥量，長期使用副作用更大，且無法有效延緩關節損害。協會懇請健保署能重新評估，放寬給付進階藥物的條件，幫助更多病友控制病情。

罹患類風濕性關節炎30多年的病友賴淑惠說，她發病前從事美髮業，生意很好，工作忙碌，但雙手總是感覺僵硬，旁人都說是太過辛勞，但反覆就醫後經診斷為類風濕性關節炎，症狀嚴重時，女兒只要輕輕摸她的手，皮膚都會感覺十分疼痛，「連碰都不能碰」，現在雙手關節變形許多，但她先天個性樂觀，經生物製劑治療後，現在可以畫畫、溯溪，今天更舉辦個人油畫展，重拾精彩人生。