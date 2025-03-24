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右腳無感、左側無力…男突發急性脊髓罕病「身體像被分兩半」

記者廖靜清／綜合報導
台灣國泰醫院神經外科主任謝政達表示，布朗－斯奎爾德症候群大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。(圖／國泰醫院提供)
台灣國泰醫院神經外科主任謝政達表示，布朗－斯奎爾德症候群大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。(圖／國泰醫院提供)

台灣一名35歲的林姓電腦工程師，已有多年反覆的頸部痠痛情形，以為是姿勢問題，曾接受傳統脊椎整復調整，但未見症狀改善。某天洗熱水澡時，發現右腳沒感覺，伴隨左側手腳無力，就醫診斷為罕見的急性脊髓病變「布朗－斯奎爾德症候群」（Brown-Sequard Syndrome，BSS）。

台灣國泰醫院神經外科主任謝政達表示，這種急性脊髓病變的症狀發作時，會有劇烈疼痛感或是伴隨肢體無力，可能導致感覺功能喪失和肌肉癱瘓，患者常以為是中風。以這名男性電腦工程師為例，在病發前已有半側無法握力拿東西、走路會腿軟，另一側對熱水沒有溫痛感覺，就醫才發現罹患罕見疾病。

謝政達指出，布朗－斯奎爾德症候群是一種在脊髓受到側向半切時發生的症候群，這名工程師診斷為頸椎第五、六節椎間盤破裂向左側突出，導致嚴重脊髓壓迫。其表現方式為同側運動功能減弱，以及對側疼痛與溫度感覺喪失，所以主訴「身體像被分兩半」。

據文獻統計，自1928年首次發現這種罕病後，全球因頸椎椎間盤破裂導致布朗－斯奎爾德症候群的個案數，僅約70例，多見於男性，平均發病年齡約47歲，且大多發生於頸椎第五交節椎間盤病變。而林先生才35歲就罹患此病，推估可能與其職業需長期久坐和姿勢不良有關。

謝政達強調，長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂。布朗－斯奎爾德症候群的發病過程快速且具有挑戰性，尤其當症狀初期僅為單側肢體的輕微無力時，容易被誤診為其他脊椎、神經或是急性中風問題。

布朗－斯奎爾德症候群有脊髓半側受壓的特性，治療目標是迅速緩解壓迫，恢復脊髓的正常功能。謝政達說，透過適當的手術方式，包括椎間盤切除術和脊椎穩定手術，多數病人可達到良好的神經功能改善。另外，加上個別化復健計畫有助於加速運動和感覺功能的恢復。

謝政達提醒，當出現頸部疼痛伴隨肢體功能異常，如無法握物、肢體麻木或感覺缺失時，應高度警覺並尋求專業神經外科醫療評估，避免因誤診或延誤而導致永久神經損傷。民眾日常需保持良好姿勢習慣、適當運動及定期檢查，包括避免過度勞損，降低脊椎退化與椎間盤破裂的風險。

長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂；示意圖。（圖／12...
長期久坐、姿勢不良皆會造成頸椎過度負擔，導致椎間盤退化與破裂；示意圖。（圖／123RF）

中風

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