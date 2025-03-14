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愛美少年剛打耳洞一直摸 變蜂窩性組織炎住院手術

記者李定宇／新北即時報導
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耳洞感染綠膿桿菌，變成蜂窩性組織炎。（慈濟醫院提供）
耳洞感染綠膿桿菌，變成蜂窩性組織炎。（慈濟醫院提供）

17歲周姓少年愛漂亮喜歡打耳洞，除耳垂外連左邊耳骨上也打耳洞。因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，一陣子後應該要痊癒傷口遲遲未好，反而出現紅腫，到皮膚科就診擦藥，細菌培養結果為綠膿桿菌，對症下藥治療近兩周痊癒。

周姓少年耳朵紅腫反覆就醫一個月左右，耳朵越來越腫痛，最後因為發燒來到台北慈濟醫院急診，診斷為蜂窩性組織炎，並擠出膿液、血水送驗。

兒科部邱馨慧醫師將他收治入院，照會耳鼻喉科醫師做清創手術並在耳骨處放一引流管。最後，細菌培養結果為綠膿桿菌，對症下藥使用專門的抗生素後，感染症狀改善出院，持續治療近兩周痊癒。

慈濟醫院醫師邱馨慧表示，綠膿桿菌是一種革蘭氏陰性菌、好氧菌，適合在潮濕的環境中生長，也是醫院常見的菌種，一般會出現在呼吸器的管路、氣切管路、胃造廔口、開刀傷口等有組織液的地方。邱馨慧醫師說明，皮膚最常見的病菌是金黃色葡萄球菌與化膿性鏈球菌，這兩種細菌平時即在人體上，但不會輕易致病。

而綠膿桿菌較具感染性，一但在合適的環境中生長，就會造成感染發炎。耳骨發炎乃是因為血液循環主要依靠骨頭，因此耳朵的血液循環不似其他器官豐富，導致細菌容易孳生，尤其好發於免疫力低下者如年紀小的孩子、長輩、或其他免疫力低下的病人。

慈濟醫院表示，皮膚細菌感染的初期症狀為紅、腫、熱、痛，耳骨是軟骨組織，當發炎擴及周圍，細菌毒素向下滲入，就會演變成蜂窩性組織炎，若病菌侵犯到軟骨，嚴重可能影響耳朵外觀，變形成如花椰菜般皺在一起的形狀，甚至需要切除部分發炎部位，但不會影響聽力。

邱馨慧指出，治療上會針對細菌菌種及症狀給予口服或塗抹的抗生素治療。由於皮膚感染常見的菌種非綠膿桿菌，所以周姓少年到診所就診時未在第一時間使用專門抗生素，收治入院已經變成蜂窩性組織炎且發燒，因此治療方針上除了綠膿桿菌專用抗生素針劑注射外，也必須引流清除膿液。

耳洞是許多年輕人變美的選擇之一，邱馨慧醫師提醒，手有許多病菌，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥。此外，若有洗頭、洗臉也要及時擦乾，保持乾爽，並記得塗抹傷口藥膏，以免不慎造成感染。

時下許多年輕人在耳朵上打上多處耳洞，慈濟醫院提醒須注意保持清潔。（慈濟醫院提供）
時下許多年輕人在耳朵上打上多處耳洞，慈濟醫院提醒須注意保持清潔。（慈濟醫院提供）

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