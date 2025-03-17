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45歲髮型師突冒冷汗、手抖…腎臟出問題 8招降風險

賴昀岫
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糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主因，而慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀；示意圖。（圖／123RF）
糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主因，而慢性腎臟病早期通常無明顯的症狀；示意圖。（圖／123RF）

45歲髮型設計師黃小姐有糖尿病家族史，某天突然冒冷汗、手抖、暈眩，用血糖機一測，血糖值高達400mg/dL，就醫發現尿蛋白也高，出現「泡泡尿」。 

早期無明顯症狀

慢性腎臟病早期無明顯的症狀，糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主因。

台灣腎臟醫學會主委賴台軒指出，每個腎臟由數百萬個微小單位組成，這些單位稱為腎元，當腎元持續受損時，會在數月或數年間逐漸喪失腎功能，被稱為慢性腎臟病（CKD）。

賴台軒說，CKD是一種無聲的疾病，患者在疾病晚期以前通常沒有明顯症狀或跡象，但心血管疾病導致的死亡風險因此增加，危險因子包括三高、肥胖、有症狀的高尿酸血症、心血管疾病、急性腎損傷、家族腎臟病史等。

賴台軒說，民眾可把握「腎臟保健黃金八法則」，包括均衡飲食、飲水充足，建議每天攝取水分約2公升、規律運動，建議每周至少150分鐘的中等費力身體活動、定期量血壓，健康成人血壓參考值應小於120/80mmHg，遵循「722原則」定期檢查血壓、控制體重、戒菸、謹慎用藥、控制三高等。

腎臟保健黃金8法則

1.均衡飲食：均衡攝取六大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物等太油、太鹹、太甜的食物。

2.飲水充足：一般健康成人建議每日攝取約2000c.c.的水，維持腎功能健康。

3.規律運動：培養定期運動習慣，建議每周至少150分鐘的中等費力身體活動，有助於保持健康與控制體重。

4.定期量血壓722：健康成人血壓參考值應小於120/80 mmHg，遵循722原則定期檢查血壓，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。若發現血壓異常，應尋求專業醫師諮詢。

5.控制體重：維持理想體重，保持BMI在18.5 kg/m2至24 kg/m2之間有助於控制三高，降低慢性腎臟病發生風險。

6戒菸保健康：吸菸會使流向腎臟的血液減少，降低腎臟正常運作能力。

7.謹慎用藥：避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明之中藥等。若服用藥物有問題，應尋求專業醫師或藥師諮詢。

8.控制三高：控制高血糖、高血壓、高血脂危險因子，培養健康生活習慣，並配合醫師服用藥物與治療。

腎臟病 三高 血糖

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