電子煙致「爆米花肺」 無藥醫恐缺氧亡

醫師提醒，電子煙含有許多不明成分，菸油會加入各式調味香精增添風味，長期吸電子煙恐會造成身體慢性中毒；示意圖。（圖／123RF）

早年，美國曾發生「爆米花肺」事件，爆米花工廠在製造過程中，使用丁二酮增強奶香味，結果工人長期吸入丁二酮氣體而罹患「阻塞性肺炎」，導致肺部受損，肺部出現許多氣孔，出現呼吸窘迫、咳嗽、胸悶及胸痛等症狀。

台灣羅東聖母醫院副院長賴志冠表示，這起工人吸入丁二酮等化學物質，導致罹患阻塞性細支氣管炎，有了「爆米花肺」之稱。證明即使是合法的食品添加物，一旦被加熱並吸入人體，仍會造成嚴重傷害。食品級添加物「不表示」可吸入肺部，菸商誤導年輕人，電子煙所含的丁二酮、丙二醇、甘油與香精都是合法的食品添加物，但其實潛藏致命風險。

賴志冠說，丙二醇、丁二酮、甘油、香精常見於食品與化妝品，雖然這些合法的添加物可供食用或塗抹於皮膚，但並不適合「吸入肺部」，因為肺臟肺泡負責氣體交換，其功能與胃腸道或皮膚完全不同，一旦受了傷害就很難恢復，隨著微支氣管阻塞，愈來愈難呼吸，嚴重可能缺氧而死。

台灣馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新指出，2019年，美國疾病管制與預防中心（CDC ）開始通報「電子煙相關肺傷害」，短短半年內，住院病例高達2807人，最小患者僅13歲，其中68人死亡，最年輕者僅15歲。

黃偉新呼籲，勿再相信行銷電子煙人士的誤導，電子煙含有許多不明成分，且菸油會加入各式調味香精增添風味，讓人失去戒心，不知不覺抽過量，長期累積下來，變成身體慢性中毒。