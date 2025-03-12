支氣管炎易惡化肺炎 3族群留意打疫苗、戴口罩

長者、慢性病患、免疫力低下者感染支氣管炎後，更容易惡化成重症。示意圖。(本報資料照片)

88歲天主教宗方濟各 （Pope Francis）日前由於支氣管炎惡化成雙側肺炎後住院，尚未脫離險境，須用高流量氧氣及輸血維持生命。醫師表示，高齡長者、慢性病患者、免疫力低下者，感染支氣管炎後，病情較一般民眾更容易惡化成重症，不可不慎。

為何支氣管炎會惡化為雙側肺炎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書表示，許多病患在感染病原體初期僅是普通的支氣管炎，但若未及時治療或控制不當，包括流感病毒、冠狀病毒、鼻病毒等病原體會持續攻擊氣管黏膜，導致發炎與腫脹，進而影響正常的氣道纖毛運作功能，而當呼吸道纖毛功能受損時，無法排出的痰液會讓細菌或病毒，沿著氣道向下擴散進入肺泡形成肺炎，導致呼吸衰竭、敗血症等併發症。

如何預防罹患支氣管炎，或惡化成雙側肺炎？黃軒建議，除了施打流感疫苗 、肺炎鏈球菌疫苗、新冠疫苗，及勤洗手，避免接觸感冒患者，並在空氣汙染嚴重時戴口罩，也要規律運動與均衡飲食補充鋅與維生素C、D。此外，呼吸道出現刺激反應時，可多喝溫水促進稀釋痰液，或輕拍背部幫助排痰，幫助減緩不適症狀。

黃軒提醒，65歲以上高齡長者，或有哮喘、慢性阻塞性肺疾病、糖尿病 、心血管疾病、腎病，及長期使用類固醇或免疫抑制劑者的慢性病患者，感染支氣管炎後不可不慎，其中長者進食時更應細嚼慢嚥、避免交談與平躺進食，並於飯後稍坐立30分鐘，慎防誤吸痰液。

另外，近來天氣陰雨綿綿、溫差起伏不定，民眾除了做好保暖措施防止生病，若環境中過高的溫溼度，也將成為黴菌、病毒、塵蟎等致病原的溫床。新光醫院胸腔內科主治醫師徐培菘建議，在家時可開除濕機，將室內濕度維持在40%至50%左右，有助於降低氣喘、慢性阻塞肺病等疾病發病機率，維持呼吸道健康，「良好的室內溫濕度，的確是對本身呼吸道敏感的族群有很大的助益。」