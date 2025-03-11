排尿細又痛當心攝護腺肥大 夜間頻尿恐是前列腺癌症狀

醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致有些患者確診時已為第四期；示意圖。（圖／123RF）

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。醫師指出，現在透過微創手術植入支架，拉開阻塞的攝護腺葉，就能改善排尿障礙，手術過程不到15分鐘，當天就能正常活動。

微創手術 恢復自主排尿

台灣嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財表示，曾有一名87歲患者因攝護腺肥大，長期飽受排尿困擾，需依賴導尿管維持排尿功能，已反覆放置尿管將近半年，嚴重影響生活品質，同時他也合併有心臟衰竭、心房顫動及糖尿病 等慢性疾病，恐不適合傳統攝護腺手術全身麻醉。

黃國財建議患者進行微創攝護腺拉開手術（UroLift），採取局部麻醉，手術過程順利，術後隨即拔除導尿管，依檢查結果顯示其排尿功能已顯著改善，並恢復自主排尿能力。患者說，以前排尿非常困難，現在能順暢地解決問題，大幅提升生活品質。

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，透過微創手術植入支架，能改善患者排尿障礙。（圖／台灣嘉義長庚醫院提供）

對性功能影響 大幅減少

黃國財表示，UroLift療法關鍵優勢在於只需局部麻醉，避免全身麻醉風險，且手術所需時間短，病人術後恢復較迅速，鄭姓患者術中僅使用2%利多卡因凝膠與少量局部麻醉藥物，手術過程不到15分鐘即完成四處支架植入，出血量極少，術後即可正常活動。

泌尿科主任何東儒說，UroLift療法對合併有慢性病的病人也是一大福音，局部麻醉的應用降低了手術風險，而術後快速的功能改善更是其最大亮點。UroLift手術不僅能應用在年長病患，也可適用年輕患者，術後降低射精障礙，大幅減少對性功能影響。

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙。（圖／台灣嘉義長庚醫院提供）

夜間頻尿 留意前列腺癌

此外，如果因為排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛導致就醫，也要留意是否為前列腺癌。台灣泌尿科醫學會理事長指出，由於前列腺癌早期症狀不明顯，導致三成患者確診時已為第四期，風險因素包括年齡、家族病史、肥胖與飲食習慣，建議50歲以上男性每年篩檢，有家族史則提前至45歲。

研究也發現，家族中有父親或兄弟曾罹患前列腺癌，個人罹癌風險將提高3.9倍。

荷爾蒙療法 能有效延壽

台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤 委員會主任委員吳俊德表示，早期前列腺癌治療以積極監測、手術還有放射線治療為主，若病程進展至末期就會需要全身性的治療方式，主要以荷爾蒙療法為主，但多數患者在治療的二至三年會產生去勢抗性，約六成CRPC患者則會在治療三年內進展成轉移性去勢抗性前列腺癌（mCRPC）。

吳俊德說，過去mCRPC患者只能尋求第二線的標靶、化學、免疫治療，不過近年新型抑制劑問世，搭配新一代荷爾蒙療法作為第一線治療，最新臨床研究證實，可顯著提升mCRPC患者整體存活期近九個月，延長病患生命。