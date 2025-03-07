中年男性要注意「尿尿像西瓜汁」恐是癌症前兆

醫師提醒，泌尿道相關癌症十分擾人，位於泌尿道上段的泌尿道上皮癌，在診斷上不若膀胱癌容易，更須要留意；示意圖。（圖／123RF）

中壯年是癌症 的好發族群，以健康意識較薄弱的中年男性為例，泌尿道相關癌症恐是最受困擾，其中位於泌尿道上段的泌尿道上皮癌在診斷上不若膀胱癌容易，更須要留意。由於上段的泌尿道上皮癌或下段的膀胱癌，兩者的初期症狀是無痛性血尿，醫師提醒，一旦出現血尿無論顏色深淺，都須要進一步檢查，才能早期發現早期治療。

泌尿道上皮癌，以台灣為例，每年有4000病例，平均好發年紀約60歲。台灣癌症研究學會理事長、林口長庚腫瘤 科主治醫師蘇柏榮指出，泌尿道癌症包括上段的泌尿道上皮癌及下段的膀胱癌，上段的泌尿道上皮癌目前有三種治療方式，除了傳統的含鉑類化療外，還能併用免疫藥物，或最新的抗體藥物複合體，腫瘤都有不同程度比例的縮小，由於無痛性血液為初期症狀，因此中年男性更應留意，避免老後須與癌症搏鬥。

蘇柏榮稱：「我們經常用西瓜汁來比喻血尿的濃度。如果血尿顏色比西瓜汁濃，代表出血量較大，可能影響貧血，甚至需要緊急處理；但即使血尿顏色較淡，也可能代表泌尿道內有腫瘤，仍須進一步檢查。」

目前國際上針對晚期的上段泌尿道上皮癌一線治療有三大趨勢，分別是傳統的含鉑化療加免疫藥物、化療與免疫藥物併行使用、免疫藥物與抗體藥物複合體（標靶式化療藥），蘇柏榮指出，這三類治療方式會依病人的腎臟狀況及身體器官功能有不同選擇，年紀反而非唯一選項，近年這些治療組合已開始有不錯的治療效果。

以含鉑化療加免疫藥物為例，有順鉑(成分cisplatin)及卡鉑(成分carbopatin)兩種，由於順鉑會影響腎功能，得評估患者狀況。

第二種類型為化療與免疫藥物併行，這類化療就是以順鉑為主，蘇柏榮指出，單打順鉑有約一成的腫瘤消失的機會，但9成患者半年後會再復發；但加上免疫藥物腫瘤消失率約可達到兩成，一年後復發率降為三成；但因順鉑不只腎臟功能要好，也有神經毒性的副作用，仍得小心選擇病人。

至於最新治療方式，免疫藥物加抗體藥物複合體（標靶式化療藥），這屬於強強連手的治療方式，蘇柏榮形容是「好上加好」的概念，最新治療不須要看患者的腎功能，且治療成果約7成腫瘤可以縮小，其中3成病人的腫瘤會消失；但愈強的效果，也帶來較嚴重的副作用，亞洲人種約有3成會有皮膚搔癢，甚至是長水疱，另外，也會有小幅度血糖 增加的機會；8成患者有末稍神經麻的情形。