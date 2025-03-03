56歲男肩膀旋轉肌肌腱斷裂 靠超音波導引增生療法改善

醫師提醒，肩膀疼痛的成因多樣化，並非每個狀況都適合增生療法，應經由專業醫師評估後提供適合的治療方案。(圖／台灣新竹台大分院提供)

台灣新竹56歲陳姓男子從事農業工作，勞動量大，對身體的疼痛原不以為意，近年肩膀疼痛狀況不斷加劇，起初僅在舉手或搬重物時會感到隱隱不適，隨後逐漸出現無力現象，嚴重影響日常生活、工作和睡眠。他至新竹台大分院新竹醫院復健部就診，診斷出旋轉肌有明顯撕裂傷，經討論決定採超音波導引增生治療，經三次療程後撕裂處逐漸變小，疼痛狀況改善，終於重拾生活及工作品質。

新竹台大分院復健部醫師黃薇臻指出，陳男起出先嘗試服用止痛藥，但效果並不持久。之後改至復健科診所接受物理治療，由於工作關係，常無法規律復健，效果有限，最終被診斷出其旋轉肌（尤其是棘上肌）有明顯撕裂傷，經討論後決定安排超音波導引增生治療。

黃薇臻說明，肩膀是雙手連接軀幹的重要樞紐，也是人體活動度最大的關節 之一，由四條旋轉肌肌腱（棘上肌、棘下肌、小圓肌、肩胛下肌）共同維持穩定。旋轉肌肌腱常見斷裂原因主要分為急性以及慢性退化兩類，急性多為外傷（如跌倒、車禍）或受到突然拉力（如搬重物）；慢性退化則常見於四、五十歲以上的中老年人，這類人群通常沒有明確跌倒受傷的病史，但隨著長年使用磨損，肌腱即可能損傷甚至斷裂。

黃薇臻說，過去診斷旋轉肌斷裂主要依賴病史及理學檢查，若要確診需耗時做核磁共振(MRI)或開刀使用關節鏡檢查，隨著超音波技術的大幅進步，臨床上診斷旋轉肌損傷已方便快速，並可同時做精準的注射治療。

黃薇臻表示，若無急性的嚴重斷裂，治療上會先考慮保守的藥物及物理治療，主要為止痛並強化未受損及附近肌群，以恢復肩膀功能，對症狀及受傷較輕微的病人有一定的幫助，但並沒有實際修復撕裂肌腱的效果；若是受損嚴重影響功能，積極做修補的方式為手術，但手術風險相對高，且術後若未適當保護及復健，仍可能再度斷裂。

若病患希望修復撕裂部位但不願意承受手術風險，則可考慮增生療法。增生療法是指在患處注射有助於修復的物質（常見的成分有高濃度葡萄糖及自體高濃度血小板血漿PRP），以促進受損組織的修復、增生和減輕疼痛。

黃薇臻提醒，肩膀痛的原因多樣，除了肌腱斷裂，五十肩、鈣化性肌腱炎等也常見，但並非每種狀況都適合增生療法，建議經由專業醫師評估後給予適合的治療建議。