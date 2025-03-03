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90歲翁精神差 補足男性睪固酮後 輕鬆打高球

蘇湘雲
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90歲高齡者，遵醫囑補充睪固酮，也可以輕鬆揮桿打高爾夫球。(圖／123RF)
90歲高齡者，遵醫囑補充睪固酮，也可以輕鬆揮桿打高爾夫球。(圖／123RF)

台灣一名90歲的男性病患，竟然還能打高爾夫球、輕鬆揮桿，完全顛覆一般人對高齡者有年老力衰、步履蹣跚等印象。醫師指出，這名高齡病患是公司的大老闆，腳步穩健的走高爾夫球場18洞，多數球友都看不出他已90歲了，對於他可以維持這種狀態，相當佩服，驚嘆不已。

台灣阮綜合醫院泌尿科主治醫師簡邦平說，這位大老闆平常很重視養生，對於飲食、運動都非常重視。不過，有一陣子精神不太好，肌力有點衰弱。在一次接受檢查的過程中，發現他有「男性睪固酮低下」問題，建議可以補充睪固酮。不久之後，他的精神、肌力就逐漸好轉，重新恢復活力。

★體力肌力 受睪固酮左右

「男性睪固酮不只和『性事』有關，也是維持男性肌力、活力與骨骼健康的重要關鍵。」簡邦平分析，男性睪固酮雖然會影響性欲，但重點在於這種荷爾蒙的影響遍及全身，更與男性的生活品質息息相關，像男性肌力、精神或骨骼健康等，都會受睪固酮左右。

血糖高低 也具有關聯性

有不少研究顯示，睪固酮濃度與血糖控制、血糖高低也有一定關聯性，而這些深遠影響常被忽視，很多人以為體力衰弱、精神不好、肌力減退等是自然老化現象，其實背後真正原因是來自於睪固酮低下、不足。

每位男性的睪固酮濃度，依年齡等因素而有不同標準。簡邦平指出，當出現體力不濟、肌力衰弱或性欲低下、情緒低落等困擾，抽血檢查發現有睪固酮低下問題，並排除腫瘤等疾病因素，若醫師建議須補充睪固酮激素，便可考慮進行補充。

目前補充睪固酮的方式，有口服、凝膠、針劑等劑型可供選擇。口服劑型的效果多為短效，但可能要留意肝毒性機率；凝膠是每天塗抹於皮膚，較不易有肝毒性，極少數可能過敏，由於使用較方便，有點類似乳液，較受病患的青睞；針劑則須定時注射，可能刺激紅血球增多，但不同劑型各有特色、風險。

★補充睪固酮 要遵照醫囑

一篇2024年12月31日發表在「新英格蘭醫學期刊（NEJM）」的研究指出，2023年美國研究團隊所發表的TRAVERSE研究，追蹤5204名年齡介於45到80歲男性約8年後發現，睪固酮替代療法並不會增加攝護腺癌、心血管疾病發生風險，後續追蹤亦同。

簡邦平強調，若遵照醫師指示補充睪固酮，多半不會有問題。但要注意紅血球升高問題，每年須追蹤兩次。如果想要生小孩，則不建議額外補充睪固酮，以免影響生育。此外，少吃、多動、良好睡眠品質，都是重要環節，而提升體內睪固酮濃度，可幫助增強活力、肌力、體力與骨骼健康。對於達到健康老化的目標，可發揮事半功倍的效果。

血糖 新英格蘭 腫瘤

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