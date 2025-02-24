蒙娜麗莎之吻陰道雷射 改善女性產後與更年期私密困擾

醫師龔晏萱表示，女性在更年期、產後或接受抗賀爾蒙治療後，體內雌激素下降，可能導致「停經生殖泌尿症候群」，出現陰道乾澀、萎縮、發炎及漏尿等問題。（恩主公醫院提供）

隨著年齡增長，不少女性因產後、停經等因素，面臨漏尿、陰道乾澀等困擾，影響日常生活與健康。台灣恩主公醫院婦產科近年引進「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」療程，透過雷射技術改善女性私密處問題，至今已幫助上百位患者恢復自信與生活品質。

48 歲的全職媽媽小玲（化名）在產後開始出現漏尿問題，隨著年齡增長情況加劇，影響日常生活。在恩主公醫院婦產科主治醫師龔晏萱的診治與建議下，她接受「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」完整療程後，漏尿情況顯著改善。她表示：「現在打噴嚏、咳嗽時不再擔心漏尿，生活輕鬆許多。」

除了漏尿，陰道乾澀也是許多更年期女性面臨的問題。小玲的姊姊小美（化名）年過50歲，停經後因外陰乾澀導致爬山、行房都感到不適，在接受陰道雷射療程後，同樣獲得改善，生活品質大幅提升。

醫師龔晏萱表示，女性在更年期、產後或接受抗賀爾蒙治療後，體內雌激素下降，可能導致「停經生殖泌尿症候群」，出現陰道乾澀、萎縮、發炎及漏尿等問題。根據美國《更年期》期刊 2020 年的研究，影響了約 27% 至 84% 的停經後女性。

「蒙娜麗莎之吻陰道雷射」採用二氧化碳雷射技術，在切割組織的同時使組織緊縮、結締組織再生，改善漏尿與乾澀問題，同時也有助改善凹陷性斑疤痕。此技術已獲美國 FDA 核准，也是台灣衛生福利 部唯一認可可用於「停經生殖泌尿症候群」治療的雷射機器。