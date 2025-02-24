習慣吃藥壓胃痛 40多歲公司高管罹患「萎縮性胃炎」

一名40多歲電子公司高階主管，由於胃部頻繁悶脹，就醫檢查出萎縮性胃炎。示意圖。（本報資料照片）

一名40多歲電子公司高階主管，由於胃部頻繁悶脹，就醫檢查出萎縮性胃炎。經醫師問診後發現，偏好重口味飲食、嗜菸酒的他，有慢性胃炎病史並感染幽門桿菌，但無定期回診接受療程，在胃痛時只吃胃藥，才使病情更為嚴重，所幸調整生活習慣後症狀均已改善，但仍在持續追蹤病情中。

台灣聯安診所超音波室主任楊建華表示，胃部位於人體上腹部，當上腹部迅速出現絞痛、痙攣，噁心的症狀，就可能是急性胃炎，經服藥與治療後通常3至5天就可緩解，但若患者持續飲酒、吃傷胃的刺激性食物，導致反覆刺激胃部原有的傷口，就容易演變為慢性胃炎，出現胃悶、腹脹、消化不良、易飽等症狀。

楊建華指出，慢性胃炎會破壞胃部細胞，而當胃炎沒有經妥善的治療，長久下來可能造成更為嚴重的疾病，例如胃出血、胃穿孔與胃癌。而當慢性胃炎合併感染幽門桿菌，損及胃黏膜時，胃壁細胞和胃主細胞也會被破壞，形成萎縮性胃炎，後續可能出現腸上皮化生，也就是癌前病變，因此當感染胃幽門桿菌時，必須盡快就醫治療並服藥殺菌。

胃部不舒服，不少人選擇直接服用胃藥緩解，但須留意若長期服用，胃藥的某些成分可能引發副作用。楊建華提醒，胃藥若含鈣、鋁離子，可能導致便秘。若含鎂離子可能造成腹瀉。若含碳酸離子，可能引發脹氣或打嗝。此外，長期服用胃藥也可能改變胃部酸鹼值，使腸胃道菌叢失衡，因此在服用胃藥時，仍需以醫師開立的處方藥較為安全。

至於上腹部疼痛的原因？楊建華表示，上腹部除了胃部及十二指腸，還包括肝臟、膽囊、胰臟等器官，就連心臟也可能是上腹部不適症狀的導火線，因此若疼痛點位在上腹部，應盡快釐清病源，而懷疑胃部有病灶時，再搭配胃鏡、幽門桿菌吹氣檢查、抽血檢測 ，也可進行胃蛋白酶原檢驗，了解胃黏膜狀況以進行治療，若為輕微的胃炎，宜從調整飲食習慣與生活型態做起，多能改善胃部不適症狀。

胃部發炎成因許多，包括飲食、藥物、病菌，都會破壞胃部黏膜引起相關症狀，情緒壓力也會刺激人體分泌過多胃酸，也使胃部黏膜保護力變差。楊建華提醒，生活中可盡量避免過辣的刺激性飲食，遠離菸、酒、濃茶、醃漬 品，並養成定時定量、細嚼慢嚥的飲食習慣，每餐將酸性水果，像是鳳梨、柳丁留在飯後食用，才能讓胃部保持長久健康。