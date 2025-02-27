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鞋子交替穿 耐久還能預防染病

記者廖靜清
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日本足鞋權威分享，選鞋務必試穿，勿讓腳部結構受到擠壓。（圖／123RF）
日本足鞋權威分享，選鞋務必試穿，勿讓腳部結構受到擠壓。（圖／123RF）

出門前，有些人會根據服裝穿搭換鞋，有些人則老是穿上同一雙，等到穿壞了才換。日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，從足部健康的角度來看，鞋子最好隔天交替穿，除了延長使用壽命，還能預防腳底疾病。

原田繁指出，每天都穿著同樣的鞋子，很快就會磨損，失去支撐力、防護彈性，導致走路時出現腳底施力不均，不自覺改變姿勢以保持身體穩定度，慢慢出現肌肉骨骼問題。如果鞋墊、鞋底磨平了，甚至會長繭、起水泡。他建議，鞋子穿一天、休息至少一天，在理想情況下，一周內應該輪換穿2到3雙鞋。

長期穿同一雙鞋，還容易因為汗水、濕氣持續累積在鞋子內，引起細菌滋生、產生異味，也容易有香港腳。原田繁建議，選鞋除了靠自己的經驗與舒適度，還要留意「鞋子功能、穿對尺寸、正確穿法」三大重點，別再塞手指量鞋長，讓鞋匠測量腳的準確尺寸才能避免扭傷、磨腳。

腳部疼痛，不一定是疾病的關係，最大關鍵是穿錯鞋子！日本足部穿戴與健康協會首席研究員原田繁表示，買鞋的重點在於選對功效、尺寸以及正確穿戴，許多人「憑感覺」買鞋，根據自己的經驗決定尺碼，等到穿出問題後，才驚覺「原來我的腳是這個size。」

原田繁強調，可以讓製鞋類人員、門市銷售人員測量腳的準確尺寸，並了解自己是否有扁平足、高足弓等問題，甚至可以在鞋子底加裝立體鞋墊，提供腳底支撐及舒適的緩震效果。

原田繁提醒，買鞋最重要的事情就是「試穿」並正確穿戴。穿鞋的時候，腳跟緊貼鞋子後跟，接著拉緊鞋帶；雙腳都要穿，並在商店裡走一圈，邊走邊檢查是否合腳。如果鞋子選對了，其實皮鞋也可以很舒服，兼顧美觀及舒適感。

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