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帕金森病友身體難使喚 DBS療法「身上裝機器」能跳舞了

林琮恩
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帕金森病友隨疾病進展，常嚴重影響行動力；示意圖。（圖／123RF）
帕金森病友隨疾病進展，常嚴重影響行動力；示意圖。（圖／123RF）

當帕金森病來到病程後期，藥物控制效果逐漸減弱，病友的行動、自理能力也愈來愈差，此時「深腦刺激術（DBS）」是病友回歸正常生活的希望；現在，DBS也可用在肌張力不全的病友身上。以下是病友分享手術經歷，以及醫師解答病友疑問。

我的經驗：病友王小姐

病友王小姐分享自身經歷：我曾在外科、內科等眾多科別就醫，經過藥物調整等方式均沒有顯著改善，最終在主治醫師建議下，接受DBS治療，雖然在身上裝設儀器相當嚇人，但目前恢復良好。

密集服藥漸失效

罹病初期，身體多處不適，主要症狀表現在走路，起步時雙腳就像被強力膠黏在地面難以抬起，有時進門卻又突然腿軟，趴在地上久久不能站立。搭乘公車一定要站好，否則一旦車輛搖晃，不慎跌倒又沒力氣站起來。隨疾病進展，就連最愛的跳舞都沒辦法進行，跳到要後退走的舞步，身體常不聽使喚，難以跟上其他舞伴。

一開始在外科就醫，醫師一度診斷是椎間盤突出、腰椎滑脫，經手術後症狀卻未改善。後續至其他科別就醫，確診帕金森病後，開始密集服藥，剛開始每四小時吃一次藥，後來每三小時就要吃。後來至三軍總醫院就醫，聽到要做DBS手術的當下，並沒有太多擔憂，因為疾病對生活影響太大，當時覺得沒什麼好怕的了。

手術結束一醒來，發現身上被裝上線路，從頭部靠近耳朵處，一路延伸至胸腔附近，嚇了一大跳。

新療法重拾自信

手術完成後約三天，有輕微副作用，包括身體比較躁動，有時會認不得家人；但大約一周後，副作用就消失，身體活動也趨於正常，甚至能恢復最愛的跳舞興趣，連過去陰鬱的心情都改善許多。隨身心靈狀態恢復，體重也從過瘦的52公斤，提升至趨於正常體態的58公斤。

父母沒人得過帕金森病，至今仍不知疾病為何找上門，回首治療過程，我樂觀看待，身體不聽使喚那段過程雖然艱辛，但很感謝上蒼讓我趕上新療法。

專家觀點：醫師宋岳峰

以電極刺激大腦

台灣三軍總醫院神經科部中樞神經科主任宋岳峰說明，帕金森病是一種神經退化性疾病，好發於50-60歲的族群。許多病人長期服用內科藥物，對病情的改善已有限，深腦刺激術（DBS）透過外科手術植入電極，以電流刺激改善病人運動功能。服藥後嚴重顫抖、藥效波動或異動症狀未明顯改善的病人，即可接受此手術，不少患者恢復情況良好，少有副作用。

部分帕金森病友，除用藥後生活改善有限，也有人藥效時間愈來愈短；少部分患者還會出現藥物引發的「異動症」等副作用，藥效較高時全身不自主亂動，或在藥效較低時，發生肌肉不受控制的緊繃，此類病人也適用DBS治療。

病友王小姐就是發現藥效愈來愈差，合併異動症症狀發生，影響日常生活，而接受手術。

侵入性程度較低

DBS與傳統開腦手術相比，侵入性程度較低。傳統帕金森病手術較具破壞性，DBS手術過程只要在病人腦部打出兩個孔洞，藉以放入電極，事後再進行縫合，因為電極、導線、電池都在體內，外觀上完全看不出異狀，其治療原理是利用電極放電刺激大腦視丘下核或蒼白球內側核，調節基底核迴路，調整大腦神經功能，讓患者顫抖、肢體僵硬等症狀獲得改善。

DBS設備電池分為不可充電與可充電，不可充電的DBS裝置，其電量平均可用約五年左右，用電量高的患者電池壽命短一些，用電量少者電池壽命較長，電量耗盡後，再透過手術更換電池；可充電式設備則可透過無線充電方式補足電力，一般來說電池可用十年以上。

隨科技進展，國際間已出現自動神經調控技術，患者出現症狀時會感測並給予電刺激，不僅節省電力，也能避免藥物與電治療效果加成時產生的副作用，是病患一大福音。

病況愈複雜，經醫師評估服藥療效有限，使用DBS的機率較高。一般術後可減少服藥，降低副作用，包括精神方面的嗜睡、暈眩，以及腸胃道、低血壓等問題。

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