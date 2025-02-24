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滑手機滑到手指伸不直 檢測4症狀是否中了「板機指」

魯永明
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滑手機導致手指無法伸直 ，小心「板機指」找上門。（圖／祥太醫院提供）
滑手機導致手指無法伸直 ，小心「板機指」找上門。（圖／祥太醫院提供）

台灣上班族王姓女子平日上班需長時間打字用電腦，下班後手機不離身過度使用，最近常感到右手食指靠近手掌部位疼痛，起初不以為意，自行服止痛藥，症狀沒改善，發現早晨起床手指卡住不聽使喚，到醫院看診後被診斷為「板機指」。

台灣嘉義祥太醫院復健科醫師羅嘉元說，板機指在醫學上名稱為「手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎」。人類手掌側有許多執行手指彎曲動作肌腱，這些肌腱藉環型構造（稱為滑車）固定掌骨上，當手指過度使用時，造成屈指肌腱與滑車過度磨擦，產生發炎、腫脹、狹窄，手指彎曲後肌腱就卡住導致手指無法再次伸直。

板機指常見的四種症狀包括：早晨或勞動工作後感到手掌的掌指關節處壓痛或酸痛感；手指彎曲後無法伸直，甚至必須用另一手將手指扳開；手指在伸直時會出現聲音；更嚴重者可能連半夜睡覺時也會痛醒。

羅嘉元指出，常見板機指族群包括：廚師、牙醫、機械工人、作業員、家庭主婦、電腦族及手機族、美髮師等。

板機指的治療方法包括：改變生活及工作型態，減少手指過度使用；藥物可以服用非類固醇消炎止痛藥來緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛；物理治療可以使用儀器治療，例如：治療性超音波、雷射治療及經皮電刺激止痛；穿戴板機指護套並減少手指關節的過度使用；醫師亦可透過高解析度超音波導引，將藥物準確注射至患處。

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