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16歲少女久咳不癒 電子煙釀肺部纖維化

廖靜清
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長期吸食電子煙，肺部會慢性損傷，產生「纖維化」現象；示意圖。(圖／123RF)
長期吸食電子煙，肺部會慢性損傷，產生「纖維化」現象；示意圖。(圖／123RF)

一名16歲少女，因久咳、胸悶就醫，原以為是氣喘，但做了各種過敏原測試，找不出原因；照了X光發現肺組織受損，竟是「電子煙」惹禍。醫師表示，電子煙比傳統紙菸含有更多化學物質，且會影響青少年的大腦發育。

反覆破壞呼吸道

台灣衛福部台北醫院兒科過敏氣喘免疫科主任王怡人指出，菸品中的丙二醇、甘油、化學調味香料及尼古丁等成分吸入肺中，易造成呼吸道發炎並加重氣喘。除了吸菸者本身的健康危害之外，環境二手菸會導致兒童罹患中耳炎、中耳積水、肺功能不佳以及呼吸道症狀。尤其孩童如果因病住院，平均住院時間比未接觸二手菸的孩童多了1.6日。

她以這名青少女為例，因長期吸食電子煙，造成呼吸道反覆被破壞，肺部也慢性損傷，產生「纖維化」的現象。一旦感染病毒、細菌，很容易讓發炎反應變得劇烈，甚至引發免疫風暴。

使用電子煙造成的傷害不僅限於肺部，王怡人強調，孕婦暴露於二手菸中，除了早產、流產、新生兒低出生體重等風險外，孩子出生後得到氣喘的機率也高出2.5倍。

確診流感風險高5倍

台灣國健署署長吳昭軍表示，藝人大S過世，民眾紛紛搶打疫苗，懼怕流感對健康的威脅，但其實吸菸者是流感的高危險群。根據研究，吸菸者確診流感為不吸菸者的5倍，而且併發重症而住院的可能性為不吸菸者的1.5倍；經常吸菸者因確診流感而入住加護病房的機率，更是不吸菸者的2.2倍。

吳昭軍說，民眾十大死因都與吸菸有關，吸菸不只加重慢性病，對流行傳染病也是一大危險因子，菸品中的毒性物質會使人體內的免疫細胞功能下降，而且吸菸者的支氣管處於慢性發炎狀態，一旦得流感且引起併發症，會變得很嚴重。

根據調查，台灣中學生每四人中就有一人暴露於家庭二手菸的環境，目前正值流感好發季節，吳昭軍呼籲，家長應以身作則，守護孩子的健康，遠離二、三手菸害。

醫師提醒，長期吸食電子煙會導致肺部慢性損傷，產生「纖維化」現象；示意圖。(圖／1...
醫師提醒，長期吸食電子煙會導致肺部慢性損傷，產生「纖維化」現象；示意圖。(圖／123RF)

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