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喉嚨痛3個月竟是淋病 醫師：口交屬危險性行為

記者賴昀岫
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泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險；示意圖。(本報資料照片)
泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險；示意圖。(本報資料照片)

西洋情人節剛過，節後有不少人因性病就醫。泌尿科醫師指出，口交其實算是種危險性行為，同樣有感染性傳染病風險，常見如淋病、菜花等，曾有患者喉嚨痛了三個月，到耳鼻喉科就醫仍未改善，後來才發現是淋病。  

台灣開業泌尿科醫師顧芳瑜表示，口交算是種危險性行為，很多病人得了淋病、生殖器流膿，但都會否認自己有性接觸，但很多人主觀會認為這不是性行為，所以一問之下其實都有口交紀錄，因為口腔其實也會傳染性傳染病，除了要戴保險套外、固定性伴侶外，也要接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，才不會得病或傳染給他人。

大部分性傳染病都有機會透過口交傳染，不過風險高低不同，顧芳瑜指出，偶爾會碰到菜花的案例，因為是接觸傳染，當口腔與黏膜接觸，嘴巴也可能會得菜花，口腔淋病也是相對常見的類型，梅毒和HIV在極罕見的狀況下，也會藉由這個途徑傳播。

顧芳瑜說，近年來口交的風氣相對盛行，以皰疹來說，有分為病灶在嘴巴的第一型，如唇皰疹或嘴角破等；第二型則常見於生殖器，雖然兩者治療方式一樣，不過卻觀察到有嘴巴出現第一型，或生殖器出現第二型的個案。

大部分在口腔的性傳染病，都跟常見樣子不太一樣，顧芳瑜舉例，淋病潛伏期約數天至一個月，在男性生殖器會有分泌物流出，但在口腔不明顯，頂多是喉嚨痛，患者往往因在耳鼻喉科就醫治療效果不理想，又有這樣的接觸史，才會懷疑是性傳染病，曾有患者喉嚨痛了兩、三個月，後來才診斷是淋病。

菜花潛伏期則有長有短，和自身免疫力有關，常常是檢查口腔時，發現嘴巴有奇怪的突起物，感染時免疫力好不會發病，但在數月至數年後，可能因為免疫力下降而發作。

顧芳瑜提醒，如果口腔本來就有傷口，例如有破洞、喉嚨發炎，就不太建議口交，因為黏膜處於發炎狀態下，容易被性傳染病傳染，加上有傷口時，防護力可能比健康狀態差、更容易感染。

大部分的人都有「性行為戴保險套」的概念，但口交戴保險套的意識卻沒有這麼普及，顧芳瑜說，現在有一種「乾套」，屬於沒有潤滑液的保險套，就可以使用在口交時，對於首次發生性行為的對象，可觀察尿道孔或陰道有無不正常分泌物、皮膚表面是否有不正常突起或潰瘍。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，性病常發生在年輕族群，建議還是先了解對方的狀態再發生性行為，小便時不舒服可能感染淋病；另外也要留意HPV病毒感染，這是頭頸癌發生的風險因子之一。

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