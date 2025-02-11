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滑手機導致手指無法伸直 自我檢測是不是「板機指」

記者魯永明／嘉義即時報導
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滑手機導致手指無法伸直 ，小心「板機指」找上門。(祥太醫院提供)
滑手機導致手指無法伸直 ，小心「板機指」找上門。(祥太醫院提供)

台灣上班族王姓女子平日上班需長時間打字用電腦，下班後手機不離身過度使用，最近常感到右手食指靠近手掌部位疼痛，起初不以為意，自行服止痛藥，症狀沒改善，發現早晨起床手指卡住不聽使喚，到嘉義市祥太醫院看診後被診斷為「板機指」。

祥太醫院復健科醫師羅嘉元說，板機指在醫學上名稱為「手指屈指肌腱狹窄性腱鞘炎」。人類手掌側有許多執行手指彎曲動作肌腱，這些肌腱藉環型構造（稱為滑車）固定掌骨上，當手指過度使用時，造成屈指肌腱與滑車過度磨擦，產生發炎、腫脹、狹窄，手指彎曲後肌腱就卡住導致手指無法再次伸直。

板機指常見的症狀包括：早晨或勞動工作後感到手掌的掌指關節處壓痛或酸痛感；手指彎曲後無法伸直，甚至必須用另一手將手指扳開；手指在伸直時會出現聲音；更嚴重者可能連半夜睡覺時也會痛醒。

羅嘉元指出，常見板機指族群包括：廚師、牙醫、機械工人、作業員、家庭主婦、電腦族及手機族、美髮師等。板機指的治療方法包括：改變生活及工作型態，減少手指過度使用；藥物可以服用非類固醇消炎止痛藥來緩解發炎和腫脹所帶來的疼痛；物理治療可以使用儀器治療，例如：治療性超音波、雷射治療及經皮電刺激止痛；穿戴板機指護套並減少手指關節的過度使用。

如果前述方法仍然無法改善，醫師可以透過高解析度肌肉骨骼超音波清楚看到患部屈指肌腱及滑車腫脹發炎情形，在超音波導引下將藥物準確注射至患處 。

羅嘉元提醒，板機指治療成功後仍可能復發，日常生活要避免重複性動作，例如：長時間打字、使用滑鼠或滑手機，長時間使用鋤頭、菜刀或剪刀等抓握工具。若手出現疼痛及活動不順情形，應避免自行推拿並及早就醫治療，避免板機指發作影響日常生活。

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