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妙齡女大脖子 微創手術無痕

林宛諭
22歲蔡女因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，手會發抖、心悸等，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（圖／彰化醫院提供）
22歲蔡女因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，手會發抖、心悸等，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（圖／彰化醫院提供）

2名20幾歲年輕女生都因甲狀腺機能亢進，脖子腫大，雖有服藥治療，但3、4年後又復發，對於自己的「大脖子」非常困擾，醫師為2人進行最新的組合式微創無痕手術，解決2人長久困擾，重拾自信。

手抖心悸 伴隨焦慮失眠

22歲蔡姓女子因手會發抖、心悸、易流汗等，3年多前服藥治療1年多，脖子原已消腫，但不久前又回到原本狀況，且脖子越來越大，往外凸起，甚至還有人叫她「大脖子」，讓她心理受創；而24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也有焦慮、失眠症狀。

台灣長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒表示，2人都是甲狀腺腫大，俗稱「大脖子」，原因有可能是碘元素攝取過量、甲狀腺機能亢進、細菌或病毒感染等，進一步檢驗確診2人的甲狀腺機能亢進都是常見的葛雷夫氏病所引發，這是自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病，與基因遺傳、環境、壓力等因素有關，好發於20至40歲女性。

甲亢在臨床上常見脖子腫大、眼球外凸，還可能有掉髮、肌肉無力等症狀，巫奕儒說，也可能因新陳代謝增快，導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降等。

巫奕儒表示，甲亢治療方法主要有藥物、手術及放射碘，藥物總療程一般2至3年，甚至5至6年之久，而且有不少副作用，輕如出現皮疹、關節炎和關節痛，較嚴重的則是白血球顆粒球減少症、肝炎或血管炎等症狀，還有不少人對藥物過敏。

術後保養 需補充甲狀腺素

巫奕儒說，至於放射碘可破壞甲狀腺細胞，使甲狀腺分泌減少，但不可以使用於5歲以下孩童，懷孕者也絕對不可使用。

至於甲狀腺切除手術，巫奕儒說，過去傳統手術，常在頸部開一道長長疤痕，不僅高出血等併發症多，術後也留下疤痕印記。這2名年輕女病患希望副作用最小，也不留疤痕，決定用微創手術解決，術後不只「大脖子」不見了，外表也不見疤痕，不過術後也可能需視狀況補充甲狀腺素。

台灣長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒進駐衛福部彰化醫院，為病患進行最新的組合式微創...
台灣長庚醫療體系一般外科醫師巫奕儒進駐衛福部彰化醫院，為病患進行最新的組合式微創無痕手術。（圖／彰化醫院提供）
24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也焦慮、失眠，進行組合式微創無痕手術後，解決...
24歲的王女除了脖子腫大、體重減輕，也焦慮、失眠，進行組合式微創無痕手術後，解決大脖子的困擾。（圖／彰化醫院提供）

失眠 關節 併發症

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